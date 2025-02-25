الثلاثاء 25 فبراير 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة وتوكتوك بالفيوم

مستشفي ابشواي المركزي،
مستشفي ابشواي المركزي، فيتو

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخران، فى حادث تصادم سيارة أجرة  وتوك توك، علي طريق قرية قصر الجبالي – قرية جبل سعد،  التابع لمركز يوسف الصديق، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي ابشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تصادم سيارة وتوك توك بمركز يوسف الصديق

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد  بمصرع سيدة، وإصابة شخصين آخرين في حادث تصادم سيارة أجرة وتوك توك، بطرق قرية قصر الجبالي - جبل سعد،  بدائرة المركز، ووجود جثة ومصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت لوقوع الحادث وتسبب في مصرع سيدة وأصابة شخصين وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي، والمصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

 

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة يوسف الصديق، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل بسبب وتاريخ وساعة الوفاة، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن تلواقعة، وتولي التحقيق.

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