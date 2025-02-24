إصابة 14 شخصا في حادث تصادم على طريق العاشر من رمضان

أصيب 14 شخصا فى حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص على طريق “بلبيس - العاشر من رمضان”.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على طريق “بلبيس - العاشر من رمضان”، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة ونقل المصابين إلى المستشفى.

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