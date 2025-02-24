الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم على طريق العاشر من رمضان

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 14 شخصا فى  حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص على طريق “بلبيس - العاشر من رمضان”.

بمناسبة يوم المجند، الداخلية تنظيم احتفالية وعروض تدريبية وبيانات عملية (فيديو)

تحرير 618 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال ٢٤ ساعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على طريق “بلبيس - العاشر من رمضان”، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

 

بالانتقال والفحص تبين  وقوع تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة ونقل المصابين إلى المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث تصادم حادث العاشر من رمضان مديرية امن الشرقية

مواد متعلقة

بمناسبة يوم المجند، الداخلية تنظيم احتفالية وعروض تدريبية وبيانات عملية (فيديو)

تحرير 618 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال ٢٤ ساعة

لمروره بأزمة نفسية، انتحار شاب قفز من الطابق السادس في حلوان

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم على طريق "سوهاج-أخميم"

مصدر: تحديد 4 وكلاء لمنصة FBC الإلكترونية وضبط أحدهم في واقعة النصب على المواطنين

القبض على متهم فى واقعة النصب عبر منصة FBC

حكايات أغرب من الخيال عن ضحايا FBC الإلكترونية.. فريق تحقيق يلاحق وكلاء المنصة داخل مصر لضبطهم.. وحقيقة وقوع حالات انتحار بسبب الخسارة 

ضبط 4 شركات ومكاتب وهمية للنصب على راغبي الحج والعمرة

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم على طريق العاشر من رمضان

العروبة يفوز على ضمك 2-1 في الدوري السعودي (صور)

شوط أول سلبي بين ضمك والعروبة في الدوري السعودي (صور)

أول تعليق من زاهي حواس علي كسره لتمثال أثري بسقارة

قرار جديد من محمد رمضان للاعبي الأهلي بعد عقوبة مباراة القمة

القبض على متهم فى واقعة النصب عبر منصة FBC

نجم الأهلي يعود للتشكيل الأساسي أمام حرس الحدود في الدوري

منوعات

المزيد

روسيا تستعد لتشغيل أول ترام ذاتي القيادة

اكتشاف مذهل، الفئران تحاول إنعاش رفاقها فاقدي الوعي

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تجوز الصدقة أو الزكاة على شخص مدخن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم تناول السحور في المنام وعلاقته بالتوبة عن ارتكاب الذنوب

رمضان عبد المعز: الملائكة تدعو بهذا الدعاء للصائمين في شهر رمضان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية