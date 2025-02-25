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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 6 قطع سلاح ناري وتنفيذ 743 حكما قضائيا

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 4 كيلوجرامات لمخدر البانجو - كمية لمخدري "الهيروين، الشابو") بحوزة (8 متهمين"لأحدهم معلومات جنائية").

 

كما ضبط 6 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص".. عبارة عن (2 بندقية خرطوش - 4 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).، وتنفيذ 743 حكمًا قضائيًّا متنوعًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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