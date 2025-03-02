الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

غدا، محافظة الدقهلية تطلق قافلة سيارات بيع اللحوم بأسعار مخفضة في طلخا 

سيارات بيع اللحوم،
سيارات بيع اللحوم، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح الغد، بمركز ومدينة طلخا، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بأسعار مخفضة تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة.

انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم بأسعار مخفضة غدا بمركز طلخا 

وأوضح محافظ الدقهلية أن قافلة اللحوم المدعومة، تبدأ في بيع اللحوم في مدينة وقرى مركز طلخا، وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، بإقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

سيارات اللحوم  تبيع الكيلو بسعر 260

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة طلخا، فإن سيارات اللحوم التي تبيع الكيلو بسعر 260 جنيه، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، ستكون السيارات متواجدة، أمام الوحدة المحلية بقرية ديسط، أمام الوحدة المحلية بقرية بطرة، أمام الوحدة المحلية بقرية المنيل، الساعة 10 صباحا.

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