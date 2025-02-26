رفع 450 طن مخلفات في طلخا بالدقهلية (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة بمصرف قرية كفر دميرة القديم التابع لمركز طلخا، وأوضح أنه تم خلالها رفع 450 طن مخلفات بلدية ونواتج تطهير، ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب، والمقلب الصحي بقلابشو.

حملات رفع المخلفات ونواتج التطهير والنظافة اليومية

وأكد أن أعمال حملات رفع المخلفات ونواتج التطهير والنظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

متابعة التزام العمال بالزي الموحد

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة متابعة التزام العمال بالزي الموحد، والتأكد من توفير أدوات الأمن والسلامة المهنية لهم، وضرورة استمرار متابعة أعمال شركات النظافة المكلفة بكنس الشوارع والجمع المنزلي، في إطار إجراءات رفع الكفاءة وتحسين الخدمة المقدمة، في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ومن جهته أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وبمتابعة اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتنسيق مع المهندس كمال القلماوي مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية، وشارك في الحملة رئيس مركز ومدينة طلخا، ومعدات وحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، بإشراف الأستاذ فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

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