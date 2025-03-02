أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تداولات اليوم.. ارتفاع أسعار بن أبو عوف في الأسواق.. انخفاض سعر البانيه وتباين أسعار السمك

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تداولات اليوم

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات شهر رمضان، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.279 تريليون جنيه، لتربح نحو 10 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% عند مستوى 30857 نقاط، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% عند مستوى 38567 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.81% عند مستوى 13575 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% عند مستوى 8631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% عند مستوى 11935 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% عند مستوى 3299 نقطة.

مواعيد التداول خلال شهر رمضان المعظم

قررت إدارة البورصة المصرية أن تكون مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان المعظم كما يلي:

لتكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة كالتالي:

- السوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) وجلسة تداول سندات وأذون الخزانة المصرية وجلسة تحويلات شهادات الإيداع الأجنبية مقابل الأسهم المصرية من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1:30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9:30 صباحًا.

جلسة مزاد سعر الاقفال:

فترة مزاد سعر الاقفال من توقيت 1:15 ظهرًا ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير (عشوائي) بداية من توقيت 1:23 ظهرًا وحتى توقيت 1:25 ظهرًا.

فترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتى توقيت 1.25 ظهرًا.

جلسة التداول بسعر الإغلاق من توقيت 1:25 ظهرًا وحتى توقيت 1:30 ظهرًا تمامًا.

- تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9:15 صباحًا إلى الساعة 9:30 صباحًا وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9:30 صباحًا حتى 9:45 صباحًا.

- تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهرًا إلى الساعة 2 ظهرًا.

- جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا.

- جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

ارتفاع أسعار بن أبو عوف في الأسواق

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، عن ارتفاع جديد في سعر بن أبوعوف خلال مارس الجاري.

أسعار البن السادة بعد تطبيق الزيادة

وأوضح المنوفي أن عبوة البن السادة وزن 100 جرام ارتفعت من 80 جنيها إلى 85 جنيها للمستهلك.

أسعار البن المحوج بعد تطبيق الزيادة

وأضاف أن عبوة البن المحوج وزن 100 جرام ارتفعت من 100 جنيه إلى 105 جنيهات للمستهلك.

أسعار بن أبو عوف خلال مارس

سعر قهوة أبو عوف بعد الزيادة خلال يناير 2025

وأوضح «المنوفي» أن أسعار قهوة أبو عوف بعد الزيادة خلال يناير 2025؛ جاءت كالآتي:

ارتفع سعر بن أبو عوف محوج وزن 100 جرام إلى 95 جنيهًا مقابل 90 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك.

ارتفع سعر بن أبو عوف سادة وزن 100 جرام إلى 75 جنيهًا مقابل 70 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك.

ارتفع سعر بن أبو عوف سادة وزن 50 جرامًا إلى 40 جنيهًا مقابل 38 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك.

ارتفع سعر بن أبو عوف محوج وزن 50 جرامًا إلى 50 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك.

انخفاض أسعار البانيه وارتفاع الصدور والدبابيس في ثاني أيام رمضان

بالرغم من ارتفاعات أسعار الفراخ في المزارع والمحال التجارية، إلا أنه سجل سعر الدواجن الكاملة انخفاضات واضحة في بعض الشركات ضمن عروض السلاسل الغذائية.

سعر الفراخ

انخفاض أسعار البانيه وارتفاع الصدور والدبابيس

كما تراجعت أسعار البانيه تراجعًا تراوح بين 5 و15 جنيهًا في الكيلو، مقابل ارتفاع أسعار الأوراك والصدور والدبابيس في المحال التجارية.

سعر الفراخ

أسعار الفراخ ومشتقاتها

وتستعرض «فيتو» أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والأوراك والدبابيس، إضافة إلى أسعار الأجنحة والكبدة والقوانص والشيش في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ في السطور الأتية:

سعر الفراخ

أسعار الدواجن

وعن أسعار الدواجن اليوم الأحد في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 290 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 145 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعرها السابق.

سعر الفراخ

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 170 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.4 كيلو نحو 232 جنهًا.

سعر الفراخ

بلغ سعر شيش طاووق طازج وزن كيلو نحو 221 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة وزن كيلو نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج فريش تمري نحو 190 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق.

بلغ سعر كيلو قوانص دجاج طازجة نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كبدة دجاج طازجة نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 156 جنيهًا.

سعر الفراخ

بلغ سعر كيلو الوراك طازجة نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أجنحة دجاج طازجة نحو 76 جنيهًا.

بلغ سعر أجنحة دجاج سبيل وزن كيلو نحو 148 جنيهًا.

بلغ سعر أجنحة فراخ فرازة وزن 900 جرام نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أجنحة دجاج نوري نحو 175 جنيهًا.

سعر الفراخ

بلغ سعر كيلو دبابيس سبيل نحو 241 جنيهًا.

بلغ سعر فراخ شيش فرازة وزن 400 جرام نحو 147 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو شيش دجاج فريش تري نحو 380 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة فريش تمري وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 240 جنيهًا.

بلغ سعر كبدة دجاج فريش تمري وزن كيلو نحو 200 جنيه.

سعر الفراخ

أسعار البانيه اليوم

بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 275 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 245 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعره السابق.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 340 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر فيليه دجاج نوري وزن كيلو نحو 410 جنيهات.

بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 310 جنيهات.



تباين أسعار السمك اليوم والكابوريا ترتفع 15 جنبهًا في سوق العبور

أسعار السمك اليوم ، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الأحد الموافق 2 مارس 2025، في سوق العبور للجملة. اليوم

تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 2 مارس 2025، في السطور التالية:

أسعار السمك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 72 إلى 78 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

البلطي ممتاز من 72 إلى 78 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 66 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 160 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك

أسعار السمك

تراوح سعر المكرونة خليجي من 100 إلى 110 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 100 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 100 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 320 جنيها، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 320 جنيها، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 180 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار السمك

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.

أسعار السمك

تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 280 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 700 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 185 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار السمك

سعر السمك

تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

سعر السمك السردين

تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع الليمون والجزر والملوخية، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 2 مارس 2025.

سعر الخضار اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 2 مارس 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار

سعر الخضار اليوم الأحد

تراوح سعر الطماطم بين جنيهين إلى 4.5 جنيه للكيلو.

بين جنيهين إلى 4.5 جنيه للكيلو. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 7.5 جنيه.

بين 4 جنيهات إلى 7.5 جنيه. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5 جنيه إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 18 إلى 22 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

أسعار الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 22 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 جنيهات إلى 13 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 9 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 16 إلى 22 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

سعر الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 18 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 18 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 17 إلى 25 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 15 إلى 33 جنيهًا، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 35 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 25 إلى 30 جنيها، بارتفاع 9 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 15 إلى 22 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 10 إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البسلة من 9 إلى 13 جنيهًا. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الخضار

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 17 جنيهًا

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الثوم من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 120 إلى 180 جنيهًا، بارتفاع 80 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

سعر الخضار

أسعار الخضار

بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.

تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.

تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 40 جنيهًا إلى 65 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.

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