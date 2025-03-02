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أسعار الدواجن اليوم الأحد 2-3-2025 في الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

استقرت  اسعار الدواجن في محافظة الفيوم،  لليوم الثاني علي التوالي حيث تراوحت اسعار الفراخ البيضاء، اليوم الاحد، ما بين 90 و100 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 95 حنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 110 و125 جنيها، واسعار البط المولر مابين 90، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض مابين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  110 و120 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130  الي 140جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 105 جنيها، والبط الميسكوفي 120 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 140 و155 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   205  و 225 جنيها  وفي السوبر ماركت 230 جنيها،  وكيلو الاوراك 105 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 105 جنيها، كيلو صدور بالعظم 150 جنيها، كيلو الدبابيس 150 جنبها، كيلو شيش طاووق 205 جنيها، كيلو حمام كداب 160 جنيها، كيلو كبدة صافى 150  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 210 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 210 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 210 جنيها، كيلو الاجنحة 80 جنيها، كيلو الهياكل 55 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

وكان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

حالة الطقس غدا الأحد 2-3-2025 في محافظة الفيوم

استقرار أسعار الدواجن في محافظة الفيوم أول أيام شهر رمضان

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

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