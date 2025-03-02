الأحد 02 مارس 2025
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كريم فؤاد نجم الأهلي يؤم المصلين في ثالث صلاة تراويح بالغربية

كريم فؤاد نجم الأهلي
كريم فؤاد نجم الأهلي يؤم المصلين

أمَّ كريم فؤاد، نجم النادي الأهلي جموع المصلين في ثالث صلاة تراويح، وذلك بمسقط رأسه بقرية الشين في محافظة الغربية وسط حضور كبير من الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم وفخرهم بابن قريتهم في مشهد مهيب يجمع بين الروحانية والمحبة.

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وفاجأ كريم فؤاد الجميع بصوته العذب وتلاوته الخاشعة، حيث أشاد الحاضرون بجمال أدائه الذي وُصف بأنه "صوت من مزامير داوود"، وهو ما أضفى على الأجواء مزيدًا من الروحانية والطمأنينة.

ولم تقتصر اللحظة على الجانب الديني فقط بل حرص الكثيرون على التعبير عن دعمهم للاعب مشيدين بأخلاقه العالية وتواضعه رغم نجوميته في الملاعب، ومؤكدين أنه نموذج يُحتذى به للشباب سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

جدير بالذكر أن كريم فؤاد يُعد أحد أبرز المواهب في النادي الأهلي، حيث لفت الأنظار بمهاراته وإسهاماته مع الفريق، لكنه في هذه الليلة أثبت أن النجومية ليست فقط في الرياضة، بل في القيم والروحانيات أيضًا.

كريم فؤاد وعطية الله يواصلان تنفيذ برنامجهما التأهيلي بالأهلي

 

الدوري المصري، واصل ثنائي الأهلي يحيي عطية الله وكريم فؤاد تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة صباح اليوم الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة حيث يعاني كريم فؤاد من الإصابة بالرباط الصليبي في حين أجرى عطية الله جراحة في الوجه. 

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