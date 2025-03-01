محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات على المطاعم والخيم الرمضانية والتصدي لمروجي الألعاب النارية

وجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، ومباحث التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمنافذ التجارية خلال شهر رمضان المعظم حيث تأتي هذه الحملات لضمان تقديم خدمات ومنتجات صحية وآمنة للمواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء المواد الغذائية في الشهر الفضيل.

الحملات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والخيم الرمضانية

وشدد محافظ الغربية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والخيم الرمضانية في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك للتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات الصحية والنظافة، وتقديم وجبات غذائية سليمة للمواطنين.

محلات بيع العصائر والمشروبات الرمضانية

كما شدد محافظ الغربية على أهمية مراقبة محلات بيع العصائر والمشروبات الرمضانية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، لضمان سلامتها وجودتها وحمايتها من أي ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة المواطنين.

ظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات

وفي سياق متصل، أكد الجندي أن محافظة الغربية ستواصل التصدي بحسم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، التي باتت تشكل خطرًا جسيمًا على المواطنين، وخاصة الأطفال والشباب.

وأوضح أنه تم تكثيف الرقابة على محلات بيع ألعاب الأطفال، وشن حملات مفاجئة لضبط أي مخازن أو محلات تبيع الألعاب النارية.

كما وجه المحافظ باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين لردعهم، حفاظًا على سلامة المجتمع.

حرص الدولة على توفير بيئة آمنة وصحية

وشدد محافظ الغربية على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على توفير بيئة آمنة وصحية لجميع المواطنين خلال شهر رمضان، وتوفير سبل الوقاية من أي مخاطر صحية أو اجتماعية قد تهدد سلامتهم.

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