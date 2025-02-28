أوقاف الغربية تفتتح 4 مساجد جديدة استعدادًا لشهر رمضان (صور)

أعلنت مديرية أوقاف الغربية عن افتتاح 4 مساجد جديدة اليوم الجمعة، الموافق 28 فبراير 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت رعاية الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني، وبإشراف الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

وأكد وكيل أوقاف الغربية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة في تطوير وتجديد المساجد بما يليق بقدسيتها، حيث تضمنت الافتتاحات:

مساجد الإحلال والتجديد: مسجد إبراهيم الشافعي – قرية نمرة البصل، مركز المحلة الكبرى ومسجد الصفا والمروة – عزبة الزراعية، أمام مول، مركز طنطا ومسجد الحمد – قرية كفر العرب، سنباط، مركز زفتى.

مساجد الصيانة والتطوير: مسجد القدوس – إبشواي الملق، مركز قطور.

وأوضح وكيل أوقاف الغربية أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار المساجد وتوفير بيئة مناسبة للمصلين، استعدادًا لاستقبال الشهر الفضيل، بما يعكس اهتمام الدولة برعاية دور العبادة وتعزيز دورها في نشر القيم الدينية والمجتمعية.

كما دعا وكيل أوقاف الغربية أهالي الغربية للمشاركة في هذه الفعاليات الروحانية، مؤكدة أن المساجد ستشهد خلال شهر رمضان برامج دعوية مكثفة تشمل الدروس الدينية والأمسيات الرمضانية، في إطار تعزيز الوعي الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير.

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