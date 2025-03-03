مواجهات نارية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. ديربي مدريد الأبرز.. صدام قوي بين ليفربول وباريس سان جيرمان.. برشلونة في اختبار صعب أمام بنفيكا.. وننشر مواعيد المباريات

دوري أبطال أوروبا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، حيث يترقب الجميع صدامات من العيار الثقيل بين عمالقة القارة العجوز.

دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا يحمل في طياته مباريات استثنائية، خاصة مع المستوى المميز الذي يقدمه كبار الأندية هذا الموسم.

قمة ليفربول وباريس سان جيرمان

في مقدمة هذه المواجهات، يبرز اللقاء المرتقب بين ليفربول الذي تأهل لهذا الدور بعد تصدر دور المجموعات وباريس سان جيرمان، في مباراة أشبه بالنهائي المبكر، حيث يعيش الفريقان فترة رائعة من التألق، مما يجعل هذه القمة مرشحة لتقديم وجبة كروية دسمة.

ديربي مدريد في دوري أبطال أوروبا

أما العاصمة الإسبانية، فستكون شاهدة على ديربي مدريد المشتعل بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث يسعى الملكي لمواصلة زحفه نحو اللقب القاري للحفاظ على لقبه المفضل، بينما يأمل الروخيبلانكوس في قلب الطاولة وتحقيق إنجاز أوروبي مميز على حساب جاره اللدود.

قمة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

وفي ألمانيا، يترقب عشاق الكرة مباراة لا تقل سخونة، حيث يواجه بايرن ميونخ نظيره باير ليفركوزن في لقاء يُنتظر أن يكون مثيرًا، خاصة في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها ليفركوزن تحت قيادة الإسباني تشابي ألونسو، في مواجهة العملاق البافاري الباحث عن استعادة بريقه الأوروبي.

كما أن بايرن ميونخ وباير ليفركوزن يتنافسان على لقب الدوري الألماني، حيث يختل ميونخ الصدارة برصيد 61، فيما يلاحقه باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

بايرن ميونخ

صدام برشلونة وبنفيكا

ضمن مواجهات دور الـ16، يلتقي برشلونة مع بنفيكا في مواجهة تحمل الكثير من التحديات للعملاق الكتالوني، خاصة أنه يسعى لاستعادة بريقه الأوروبي والمضي قدمًا نحو الأدوار المتقدمة.

الفريق الكتالوني، الذي ظهر بشكل متطور هذا الموسم ويتصدر الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة تحت قيادة الألماني هانز فليك، يطمح إلى إثبات قوته في البطولة القارية، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام خصم عنيد مثل بنفيكا.

برشلونة

كما تقام عدد من المباريات المهمة والتي نعرضها لكم في السطور المقبلة.

مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند - ليل

بايرن ميونخ - باير ليفركوزن

أتلتيكو مدريد - ريال مدريد

كلوب بروج - أستون فيلا

إنتر - فينورد

ليفربول - باريس سان جيرمان

برشلونة - بنفيكا

أرسنال - أيندهوفن

جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج ضد أستون فيلا

- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 7:45 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

أيندهوفن ضد آرسنال

- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

بوروسيا دورتموند ضد ليل

- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

فينورد ضد إنتر ميلان

- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 7:45 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

باريس سان جيرمان ضد ليفربول

- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

بنفيكا ضد برشلونة

- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 7:45 بتوقيت القاهرة.

الطريق نحو نهائي دوري أبطال أوروبا

وكشفت قرعة دور ربع النهائي ونصف النهائي عن مسار الأندية بعد دور الستة عشر وجاء على النحو التالي:

مواعيد الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب بدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا يومي 4 و5 مارس المقبل، بينما ستُقام مباريات الإياب يومي 11 و12 من الشهر ذاته.

فيما يقام ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يومي 8 و9 أبريل ثم الإياب يومي 15 و16 أبريل.

أما مباريات نصف النهائي فسيكون الذهاب يومي 29 و30 أبريل، والإياب يومي 6 و7 مايو، بينما يقام النهائي على ملعب أليانز أرينا في 31 مايو.

القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وسيتم نقل المباريات عبر قنواتها المختلفة beIN Sports HD.

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