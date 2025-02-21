كيف خدمت قرعة دوري أبطال أوروبا أندية الدوري الإنجليزي؟.. وهذا موعد الاصطدام الأوروبي بين ريال مدريد وبرشلونة.. وإنجلترا تحظى بفرصة أكبر لتعزيز نقاطها في التصنيف

جرت ظهر الجمعة، قرعة دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل بين عمالقة القارة العجوز.

مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند - ليل

بايرن ميونخ - باير ليفركوزن

أتلتيكو مدريد - ريال مدريد

كلوب بروج - أستون فيلا

إنتر ميلان- فينورد

ليفربول - باريس سان جيرمان

برشلونة - بنفيكا

أرسنال - أيندهوفن

أندية إنجلترا تحصل على خدمة كبيرة من القرعة ومقعد إضافي

حصلت الأندية الإنجليزية على دفعة قوية في سباق الحصول على مقعد إضافي في دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب قرعة دور الـ16 للمسابقة.

يشارك كل من آرسنال، وليفربول وأستون فيلا كآخر ممثلي الكرة الإنجليزية في البطولة، بعد خروج مانشستر سيتي على يد ريال مدريد.

وأسفرت القرعة عن وقوع الفرق الثلاثة في المسار نفسه، ما يعني احتمالية مواجهة بين ليفربول وأستون فيلا في ربع النهائي، والفائز بينهما قد يلتقي مع آرسنال في نصف النهائي.

هذا السيناريو يتيح للفرق الإنجليزية تحقيق انتصارات إضافية في دور الـ16، ما يعزز ترتيب إنجلترا في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

تفوق الأندية الإنجليزية في سباق دوري أبطال أوروبا

حاليًّا، تتصدر إنجلترا التصنيف برصيد 106.6 نقطة، تليها إيطاليا بـ 93.4 نقطة، ثم إسبانيا بـ 89.1 نقطة، وسيحصل البلدان صاحبا أعلى تصنيف على مقعد إضافي في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ومع وقوع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مواجهة مباشرة في ربع النهائي، تقل فرص إسبانيا في حصد مزيد من النقاط، وهو الحال نفسه بالنسبة لألمانيا التي تشهد مواجهة داخلية بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن.

ومع ذلك، يبقى هناك احتمال لنصف نهائي ألماني خالص، كما يمكن أن نشهد نصف نهائي إنجليزي بين آرسنال وليفربول أو أستون فيلا، بينما لا يوجد احتمال لنصف نهائي إسباني بالكامل.

لضمان التفوق على إنجلترا، تحتاج إسبانيا إلى فوز أحد أنديتها بلقب دوري الأبطال، مع تعثر الفرق الإنجليزية في الأدوار المتقدمة.

ومع بقاء ثلاثة أندية إنجليزية في المسابقة، فإن المواجهة المحتملة بين ليفربول وأستون فيلا تعني تأهل فريق إنجليزي واحد على الأقل إلى نصف النهائي، ما يعزز فرص الدوري الإنجليزي في الحفاظ على مركزه المتقدم.

يضاف إلى ذلك استمرار مانشستر يونايتد، وتوتنهام، وتشيلسي في المنافسات الأوروبية الأخرى، ما يمنح إنجلترا فرصة أكبر لتعزيز نقاطها في التصنيف.

في حال حصول إنجلترا على المقعد الإضافي، فإن خمسة فرق من البريميرليغ ستشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل، وهو ما يمنح الفريق صاحب المركز الخامس في الدوري بطاقة التأهل، وهو حاليًّا بورنموث.

موعد صدام ريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

وأبعدت القرعة فريق ريال مدريد عن طريق برشلونة لتبقى احتمالية وقوع الفريقين في مواجهة الكلاسيكو بدوري الأبطال قائمة على احتمال واحد وهو وصول العملاقين إلى المباراة النهائية التي تقام في ميونخ بألمانيا.

ويلعب ريال مدريد حال فوزه على أتلتيكو مدريد مع الفائز من مواجهة آرسنال الإنجليزي وآيندهوفن الهولندي في دور الثمانية.

ويلتقي برشلونة حال تخطيه عقبة بنفيكا مع الفائز من مواجهة كلوب بروج البلجيكي وأستون فيلا الإنجليزي.

ولن يتقابل الفريقان في نصف النهائي حال تأهلهما في ظل ابتعاد مسار كل فريق عن الآخر.

ولم يحقق برشلونة لقب دوري الأبطال منذ نسخة 2015 تحت قيادة مدربه الأسبق لويس إنريكي.

مواعيد الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب بدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا يومي 4 و5 مارس المقبل، بينما ستُقام مباريات الإياب يومي 11 و12 من الشهر ذاته.

فيما يقام ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يومي 8 و9 أبريل ثم الإياب يومي 15 و16 أبريل.

أما مباريات نصف النهائي فسيكون الذهاب يومي 29 و30 أبريل، والإياب يومي 6 و7 مايو، بينما يقام النهائي على ملعب أليانز أرينا في 31 مايو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.