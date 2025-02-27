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رياضة

إنريكي يتحدى ليفربول: سنقاتل للتأهل في دوري أبطال أوروبا

إنريكي
إنريكي

عبر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عن ثقته في قدرات فريقه قبل مواجهة ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

إنريكي يتحدى ليفربول 

صرح إنريكي عبر قناة "بي إن سبورتس" الفرنسية: "ليفربول يمر هذا الموسم بفترة انتقالية تحت قيادة مدير فني رائع، إنهم أحد أفضل الفرق في أوروبا من حيث النتائج وترتيبهم".

وأضاف المدرب الإسباني: "لكننا سنكون في المنافسة، وسيعيش الفريق الإنجليزي أوقاتا عصيبة أمامنا، لأن هدفنا هو القتال حتى النهاية.

وأوقعت قرعة دوري الستة عشر من دوري أبطال أوروبا ليفربول وجها لوجه أمام باريس سان جيرمان في مواجهة قوية بين الفريقين.

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