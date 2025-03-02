ريال مدريد لا يعرف الخسارة مع حكم مباراته ضد أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا

يدير الحكم الفرنسي، كليمان توربان، مواجهة ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، فيما سيتولى مواطنه جيروم بريسار مسؤولية الVAR.

ويساعده حكما الراية، نيكولا دانو وبينجامين بيج، فيما سيكون ماتيو فيرنيس حكما رابعا.

نتائج ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مع الحكم الفرنسي كليمان توربان

وقاد توربان (42 عاما)، في 11 فبراير الماضي، لقاء ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال، بين مانشستر سيتي وريال مدريد، الذي فاز فيه الفريق الملكي (3-2).

وسبق للفرنسي إدارة 6 لقاءات لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي، بواقع 5 انتصارات وتعادل لريال مدريد.

ومن ضمن هذه اللقاءات نهائي نسخة 2021-2022، حين هزم ريال مدريد نظيره ليفربول (1-0).

في المقابل، أدار توربان لفريق أتلتيكو مدريد 4 مباريات، كانت كلها في دور مجموعات دوري الأبطال.

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