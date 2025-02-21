قرعة دوري أبطال أوروبا، تم الكشف عن مسار لفيربول الإنجلبزي بعد سحب قرعة دور الـ16 وربع ونصف النهائي.

وسُحبت قرعة دور الـ16 وربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

القرعة أسفرت عن مواجهات منتظرة وقوية، في ثمن نهائي يُعد الأقوى في البطولة مقارنة بالأعوام الماضية.

طريق ليفربول حتى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

وأوقعت القرعة فريق ليفربول الإنجليزي في مواجهة مرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في دور الـ 16 للبطولة الأوروبية.

أما في دور ربع النهائي، ففي حال تجاوز باريس سان جيرمان، سيكون ليفربول على موعد مع الفائز من مباراة كلوب بروج وأستون فيلا.

منافس ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حال تأهل الريدز إلى الدور نصف النهائي للمسابقة سيكون على موعد مع مواجهة نارية، حيث سيكون في طريق ربع النهائي الثاني والذي يشهد مواجهات قوية حيث يلتقي أيندهوفن وأرسنال مع الفائز من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ربع النهائي ثم يتأهل الفائز ليكون في طريق ليفربول.

مباراة الذهاب ستُقام في العاصمة الفرنسية باريس أحد يومي 4، 5 مارس، على أن تُقام مباراة الإياب أحد يومي 11، 12 من الشهر ذاته، على ملعب أنفيلد معقل الفريق الإنجليزي.



وقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بتغيير نظام دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

وتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16 بشكل مباشر، في حين قد خاض أصحاب المراكز بين 9 و24 مرحلة الملحق، على هيئة مباراتي ذهابًا وإيابًا وأسفرت عن تأهل 8 فرق أخرى.

ولن تقتصر المراسم على دور الـ16 فقط، بل ستكون هناك كذلك قرعة لمرحلتي ربع ونصف نهائي البطولة.

وتُقام مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يومي 4 و5 مارس المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب يومي 11 و12 من الشهر نفسه.

الفرق المتأهلة مباشرة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ليفربول، برشلونة، آرسنال، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، ليل وأستون فيلا.

الفرق المتأهلة من ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

فينورد الهولندي.

كلوب بروج البلجيكي.

بنفيكا البرتغالي.

بايرن ميونخ الألماني.

بوروسيا دورتموند الألماني.

باريس سان جيرمان الفرنسي.

ريال مدريد الإسباني.

آيندهوفن الهولندي.

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