كله من الطبيعة، روتين العناية بالشعر خلال شهر رمضان

على الرغم من أن شهر رمضان فرصة رائعة للعناية بالجسم والصحة بشكل عام، لكنه قد يمثل تحديًا خاصًا لصحة الشعر بسبب التغيرات المفاجئة في النظام الغذائي، من قلة شرب الماء، والتعرض لعوامل الجفاف.



وأوضحت خبيرة العناية بالشعر غادة حسن، أن العناية بالشعر خلال شهر رمضان لا يتطلب مجهودًا كبيرًا، ولكنه يحتاج إلى اتباع روتين بسيط ومتوازن يجمع بين التغذية الجيدة، والترطيب المستمر، وتجنب العادات الضارة.

فالصيام قد يؤثر بشكل غير مباشر على صحة الشعر إذا لم يتم اتباع روتين مناسب يوفر له التغذية والترطيب اللازمين.

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالشعر، كيفية العناية بالشعر خلال شهر رمضان للحفاظ عليه صحيًا، قويًا، وخاليًا من المشكلات الشائعة مثل الجفاف والتساقط.

أسباب تأثر الشعر خلال شهر رمضان

العناية بالشعر

أوضحت خبيرة العناية بالشعر، أن هناك عدة أسباب تجعل الشعر أكثر عرضة للضعف والجفاف خلال شهر رمضان، من بينها:



قلة شرب الماء: الماء عنصر أساسي للحفاظ على رطوبة الشعر وفروة الرأس، وقلة تناوله خلال النهار قد تؤدي إلى جفاف الشعر وتقصفه.

نقص التغذية: الامتناع عن تناول الطعام لساعات طويلة قد يؤدي إلى نقص الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الشعر، مثل البيوتين، الحديد، والزنك.

التغيرات في النظام الغذائي: التركيز على الأطعمة الدسمة والحلويات بدلًا من الأطعمة المغذية يؤثر على صحة الشعر.

قلة العناية بالشعر: بسبب الانشغال بالعبادات والأنشطة الرمضانية، قد تهمل بعض النساء العناية اليومية بشعرهن، مما يفاقم مشاكله.

زيادة التعرض للحرارة: مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض الدول خلال رمضان، قد يتعرض الشعر للجفاف والتقصف.

روتين العناية بالشعر خلال شهر رمضان

نصائح للعناية بالشعر

أولًا: التغذية السليمة لصحة الشعر

الشعر يتأثر بشكل كبير بالنظام الغذائي، لذا من المهم اتباع نظام غذائي متوازن خلال وجبتي الإفطار والسحور يشمل:

البروتينات: مثل البيض، اللحوم، الدجاج، والأسماك، حيث تساعد على تقوية بصيلات الشعر.

الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون، زيت جوز الهند، والمكسرات التي تغذي فروة الرأس وتحمي الشعر من الجفاف.

الفيتامينات والمعادن: خاصة فيتامين B7 (البيوتين)، الحديد، والزنك المتوفرين في الخضروات الورقية، الفواكه الطازجة، والمكملات الغذائية عند الحاجة.

شرب الماء بانتظام: من الإفطار حتى السحور، يفضل شرب 8 أكواب من الماء للحفاظ على رطوبة الشعر.

تقليل الكافيين والمشروبات الغازية: لأنها تساهم في الجفاف وتقلل من امتصاص العناصر الغذائية المهمة.

ثانيًا: ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف

استخدام الزيوت الطبيعية: مثل زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت الأرجان، وزيت اللوز. يمكن تدليك فروة الرأس بهذه الزيوت مرة أو مرتين في الأسبوع لتعزيز الدورة الدموية وترطيب الشعر.

استخدام ماسكات طبيعية: مثل ماسك الأفوكادو والعسل، أو ماسك الزبادي وزيت الزيتون، فهي تعمل على ترطيب الشعر بعمق.

تجنب غسل الشعر يوميًا: يكفي غسله مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا باستخدام شامبو خالٍ من السلفات للحفاظ على الزيوت الطبيعية.

استخدام البلسم العميق: مرة أو مرتين في الأسبوع للحفاظ على نعومة وترطيب الشعر.

ثالثًا: تجنب العادات التي تضر بالشعر

تجنب استخدام الحرارة بكثرة: مثل مجفف الشعر ومكواة التمليس، لأن الحرارة تزيد من جفاف الشعر وتقصفه.

عدم ربط الشعر بشدة: أثناء الصيام أو النوم، لأن ذلك يضعف جذور الشعر ويؤدي إلى تساقطه.

عدم غسل الشعر بالماء الساخن: يفضل استخدام الماء الفاتر أو البارد لحماية فروة الرأس من الجفاف.

رابعًا: العناية بالشعر خلال النوم

استخدام غطاء وسادة من الحرير: يساعد في تقليل الاحتكاك ويحافظ على نعومة الشعر.

ربط الشعر بطريقة مريحة: يمكن لفه على شكل كعكة فضفاضة أو جديلة ناعمة لتجنب التشابك والتكسر.

تطبيق السيروم أو زيت خفيف قبل النوم: لحبس الرطوبة داخل الشعر ومنع الجفاف.

مشكلات شائعة للشعر خلال رمضان وحلولها

العناية المكثفة بالشعر

تساقط الشعر

تناول أطعمة غنية بالحديد مثل السبانخ والعدس.

استخدام سيروم مغذٍ للشعر يحتوي على الكيراتين أو البيوتين.

تدليك فروة الرأس بزيت الخروع لتحفيز نمو الشعر.

جفاف وتقصف الشعر

الإكثار من شرب الماء.

تطبيق حمامات زيت بانتظام.

استخدام ماسك الصبار وزيت الزيتون لترطيب الشعر.

حكة فروة الرأس

غسل الشعر بشامبو طبي مضاد للقشرة إذا لزم الأمر.

استخدام مزيج من زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند لتهدئة فروة الرأس.

تجنب المنتجات التي تحتوي على الكحول أو السلفات.

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