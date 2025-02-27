الخميس 27 فبراير 2025
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صحة ومرأة

أفضل وصفات من الطبيعة للعناية بالشعر المتقصف

علاج الشعر المتقصف
علاج الشعر المتقصف

وصفات من الطبيعة، العناية بالشعر المتقصف، يعد تقصف الشعر من أكثر المشاكل التي تعاني منها النساء، وهو نتيجة لتعرض الشعر للتلف بسبب العوامل البيئية القاسية، والاستخدام المفرط للأدوات الحرارية، والمواد الكيميائية الموجودة في منتجات العناية التجارية. 

ودائما يؤكد خبراء العناية بالشعر، أن الطبيعة توفر حلولًا فعالة لمعالجة التقصف وإعادة الحيوية للشعر دون الحاجة إلى اللجوء إلى المنتجات الكيميائية. 


أسباب تقصف الشعر
 

الشعر المتقصف
الشعر المتقصف

أشارت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، إلى انه قبل البحث عن الحلول الطبيعية، من الضروري معرفة الأسباب التي تؤدي إلى تقصف الشعر، ومن أبرزها:

الجفاف ونقص الترطيب: عندما يفتقر الشعر إلى الترطيب، يصبح هشًا وسهل التكسر.
التعرض للحرارة المفرطة: استخدام المجففات الحرارية والمكواة بشكل متكرر يؤدي إلى ضعف بنية الشعر.
استخدام المنتجات الكيميائية: الصبغات، ومواد الفرد، والشامبوهات التي تحتوي على الكبريتات تسبب جفاف الشعر وتقصفه.
العادات السيئة في العناية بالشعر: تمشيط الشعر بقوة أو وهو مبلل، وربطه بشدة يؤدي إلى تكسره.
نقص التغذية: عدم الحصول على الفيتامينات والمعادن الضرورية يؤثر على صحة الشعر.
التعرض المفرط لأشعة الشمس: التعرض الطويل للشمس دون حماية يسبب جفاف الشعر وتكسره.

 

أفضل العلاجات الطبيعية لعلاج تقصف الشعر
 

أعشاب للشعر المتقصف
أعشاب للشعر المتقصف

وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أنه لحسن الحظ، أن هناك العديد من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لعلاج الشعر المتقصف وإعادة ترميمه.

وفي هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالشعر،  أهم العلاجات الطبيعية التي تساعد على استعادة قوته ولمعانه، ومنها:

 

1. زيت جوز الهند
يعتبر زيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية التي تعالج تقصف الشعر، حيث يخترق ألياف الشعر بعمق ويعمل على ترطيبه من الداخل.

طريقة الاستخدام: يُدفأ زيت جوز الهند قليلًا، ثم يُوضع على أطراف الشعر المتقصفة قبل النوم، ويُغسل صباحًا بالماء الفاتر.


2. الأفوكادو والعسل
يحتوي الأفوكادو على الأحماض الدهنية والفيتامينات التي تساعد على تغذية الشعر، بينما يعمل العسل كمرطب طبيعي.

طريقة التحضير: يُهرس نصف حبة أفوكادو ويُضاف إليها ملعقة كبيرة من العسل. يُوزع الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم يُغسل جيدًا.


3. البيض وزيت الزيتون
يُعرف البيض باحتوائه على البروتين اللازم لإصلاح الشعر التالف، بينما يعمل زيت الزيتون على تغذيته وترطيبه.

طريقة الاستخدام: يُمزج بياض بيضة واحدة مع ملعقتين من زيت الزيتون، ثم يُوضع الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء البارد.


4. الألوفيرا (جل الصبار)
يُعتبر جل الصبار من أفضل المرطبات الطبيعية التي تعيد الحيوية للشعر التالف، كما أنه غني بالفيتامينات المغذية.

طريقة الاستخدام: يُستخرج الجل من ورقة الصبار ويُوضع على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم يُشطف بالماء الدافئ.


5. الموز وزيت جوز الهند
يحتوي الموز على البوتاسيوم والفيتامينات التي تساعد في تقوية الشعر وتقليل التقصف.

طريقة التحضير: تُهرس موزة ناضجة وتُخلط مع ملعقة من زيت جوز الهند، ثم يُوزع الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل غسله.


6. الحليب والعسل
الحليب غني بالبروتين الذي يقوي الشعر، بينما يعمل العسل كمرطب طبيعي يساعد على تقليل التقصف.

طريقة الاستخدام: يُمزج نصف كوب من الحليب مع ملعقة صغيرة من العسل، ثم يُوضع الخليط على الشعر لمدة 15 دقيقة قبل غسله.

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نصائح هامة لمنع تقصف الشعر
 

إلى جانب استخدام العلاجات الطبيعية، هناك بعض العادات التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الشعر ومنع التقصف:

تقليل استخدام الحرارة: يُفضل تجفيف الشعر بالهواء الطبيعي بدلًا من استخدام المجففات الحرارية بشكل متكرر.
قص الأطراف بانتظام: يُنصح بقص أطراف الشعر كل 6-8 أسابيع للتخلص من التقصف ومنع امتداده إلى باقي الشعر.
استخدام مشط واسع الأسنان: يُفضل استخدام مشط خشبي واسع الأسنان لفك التشابك برفق.
شرب الماء بكمية كافية: يساعد الترطيب الداخلي في الحفاظ على صحة الشعر.
استخدام وسادة حريرية: الوسادة القطنية قد تسبب احتكاكًا يؤدي إلى تقصف الشعر، بينما تعمل الوسادة الحريرية على تقليل هذا الضرر.
تجنب شد الشعر بقوة: يُنصح بعدم ربط الشعر بشدة لتجنب تكسره.
تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والفيتامينات: مثل المكسرات، البيض، السبانخ، والأفوكادو لتعزيز صحة الشعر.

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