السبت 01 مارس 2025
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صحة ومرأة

بالوصفات الطبيعية، كيفية الحفاظ على قوة الشعر ومنع تساقطه في رمضان

صحة الشعر في رمضان،
صحة الشعر في رمضان، فيتو

مع حلول شهر رمضان المبارك، يتغير النظام الغذائي ونمط الحياة، مما قد يؤثر في صحة الشعر ويجعله أكثر عرضة للجفاف والتلف.

وللحفاظ على قوة الشعر ومنع تساقطه خلال هذا الشهر الفضيل، يجب الحرص على بعض الخطوات الأساسية في النظام الغذائي، بالإضافة لبعض الوصفات الطبيعية التي تساعد الشعر على استعادة العناصر الغذائية التي فقدها أثناء الصيام.

التغذية السليمة: أساس صحة الشعر

تعد التغذية السليمة هي أهم خطوة في اتجاه الشعر الصحي والسليم، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، فيجب الحرص على تضمين العناصر التالية في الوجبات الغذائية:

البروتينات: ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض واللحوم والبقوليات، لتقوية الشعر والحفاظ على صحته.

الأوميجا 3 والزنك: إضافة المكسرات والبذور إلى النظام الغذائي، حيث تحتوي على الأوميجا 3 والزنك الضروريين لصحة الشعر.

الحديد: تناول الخضراوات الورقية مثل السبانخ، لتعويض نقص الحديد الذي قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

الترطيب: شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، لترطيب الجسم والشعر من الداخل.

 

الترطيب العميق

وكما يساعد الترطيب العميق في الحفاظ على صحة الشعر، ويمكن القيام بذلك باستخدام الزيوت والشامبوهات المتوفرة.

الزيوت الطبيعية: استخدام زيوت مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرغان لترطيب الشعر وحمايته من الجفاف.

الماء الفاتر: تجنب غسل الشعر بالماء الساخن، واستخدام الماء الفاتر للحفاظ على الزيوت الطبيعية في فروة الرأس.

الشامبو الخالي من الكبريتات: استخدام شامبو خالٍ من الكبريتات للحفاظ على الزيوت الطبيعية لفروة الرأس.

وصفات طبيعية لتغذية الشعر

ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون 

مزج نصف حبة أفوكادو مهروسة مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ووضع الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة.

 

ماسك العسل والزبادي

خلط ملعقتين كبيرتين من العسل مع كوب من الزبادي، ووضع الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة.

 

ماسك زيت جوز الهند والصبار

مزج ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع ملعقتين كبيرتين من جل الصبار، ووضع الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة.

قد يساعد تدليك فروة الرأس بلطف على تحفيز الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر، ومن المهم كذلك تقليل استخدام مجففات الشعر ومكواة الشعر قدر الإمكان، بالإضافة لتجنب الإجهاد والتوتر، وتجنب ربط الشعر بإحكام شديد، فباتباع هذه النصائح والوصفات، يمكن الحفاظ على صحة وقوة الشعر خلال شهر رمضان المبارك.

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