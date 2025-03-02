الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تظاهرات واسعة في سيئول لدعم ومعارضة الرئيس المعزول

تظاهرات في سيئول،
تظاهرات في سيئول، فيتو

تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين والسياسيين المؤيدين والمعارضين للرئيس المعزول يون سوك يول، في تظاهرات واسعة النطاق في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، يوم أمس السبت، وذلك في ظل التداعيات السياسية لمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعزله لاحقًا، في مطلع ديسمبر  الماضي.

 

تظاهرات واسعة في سيئول لدعم ومعارضة الرئيس المعزول


وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية: إن هذه المظاهرات، التي تزامنت مع ذكرى حركة الاستقلال ضد الحكم الاستعماري الياباني (حركة الأول من مارس)، جاءت بعد أن عقدت المحكمة الدستورية جلسة الاستماع النهائية في محاكمة عزل يون، يوم الثلاثاء الماضي، وبدأت المداولات لتقرير ما إذا كانت ستعزله من منصبه أو تعيد تعيينه.


 
ووفقًا لتقديرات أولية للشرطة، تجمع نحو 150 ألف شخص في التظاهرات من الجانبين، ما دفع الشرطة إلى حشد نحو 6,400 ضابط و230 حافلة شرطة للسيطرة على الحشود، وانتهت التظاهرات مساء السبت، دون وقوع اشتباكات كبيرة.
 


وبدأت التظاهرات المؤيدة ليون، والتي قادها القس الناشط المحافظ جون كوانج هون، والمجموعة المسيحية المحافظة "أنقذوا كوريا"، بالقرب من ميدان "غجوانجهوامون" وسط سيئول ويويدو غرب المدينة، وشارك فيها نحو 120 ألف شخص، وفقًا لتقديرات الشرطة.


وحضر العشرات من المشرعين من حزب "سلطة الشعب" الحاكم التظاهرة في يويدو، بما في ذلك النائب يون سانج هيون، الذي ألقى رسالة نيابة عن الرئيس المعزول، ونقل عن يون قوله: "عندما نفقد الإرادة والشعور بالمسؤولية للدفاع عن الحرية، فإن الشمولية الشيوعية والشعبوية ستحل محلها، علينا أن نقاتل حتى النهاية بهذه الإرادة والشعور بالمسؤولية".

ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن معارضتهم لعزل يون، ودعمهم لإعلانه الأحكام العرفية، كما لوحوا بالعلمين الكوري والأمريكي وهتفوا باسم الرئيس المعزول.


 
من جهة أخرى، نظم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي و4 أحزاب معارضة أخرى تظاهرة وسط سيئول، مطالبين بإقالة يون من منصبه، وتجمع نحو 18 ألف شخص بالقرب من محطة أنغوك لمترو الأنفاق، حيث تقع المحكمة الدستورية، وفقًا لتقديرات الشرطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحزب الديمقراطي المعارض المحكمة الدستورية يون سوك يول الحكم الاستعماري الياباني كوريا الجنوبية

مواد متعلقة

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

تفاصيل جلسة أبو ريدة مع سفير كوريا الجنوبية
ads

الأكثر قراءة

جعفر العمدة 2، عمرو سعد يتعرض للانتقاد بسبب محمد رمضان بعد عرض مسلسله الجديد

مواطن يشعل النار في نفسه أمام مسجد بالشيخ زايد

ترامب يضع شرطًا واحدًا للعفو عن زيلينسكي

السيسي: إقامة دولة فلسطينية الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة

بعد قرار وقف المساعدات، حكومة الاحتلال تأمر بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة

هاريسون فورد ينسحب من تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025

ارتفاع أسعار ورق العنب بالأسواق في ثاني أيام رمضان

عاطل سرق جدة خطيبته السابقة بالظاهر: "انتقمت منها علشان تسببت في فسخ الخطوبة"

منوعات

المزيد

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

خضار المحاشى نار وورق العنب بـ 100 جنيه، أسعار الخضار بسوق الساحل

المحيبس، أبرز الألعاب في العراق خلال شهر رمضان

طائر يشعل النيران في محرك طائرة شحن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

إيهاب واصف: الذهب يشهد أكبر تراجع منذ نوفمبر 2024 بـ 2.7%

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بنات إبليس تسخر قرين المداح للتلاعب بأسرته بالحلقات الأولى من الجزء الخامس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة بواط ثاني غزوات الرسول وهدفها اقتصادي

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في معركة أُحد والأحزاب

الأزهر للفتوى يوضح مبطلات الصيام في رمضان، احذر الوقوع فيها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية