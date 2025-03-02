تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين والسياسيين المؤيدين والمعارضين للرئيس المعزول يون سوك يول، في تظاهرات واسعة النطاق في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، يوم أمس السبت، وذلك في ظل التداعيات السياسية لمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعزله لاحقًا، في مطلع ديسمبر الماضي.

تظاهرات واسعة في سيئول لدعم ومعارضة الرئيس المعزول



وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية: إن هذه المظاهرات، التي تزامنت مع ذكرى حركة الاستقلال ضد الحكم الاستعماري الياباني (حركة الأول من مارس)، جاءت بعد أن عقدت المحكمة الدستورية جلسة الاستماع النهائية في محاكمة عزل يون، يوم الثلاثاء الماضي، وبدأت المداولات لتقرير ما إذا كانت ستعزله من منصبه أو تعيد تعيينه.





ووفقًا لتقديرات أولية للشرطة، تجمع نحو 150 ألف شخص في التظاهرات من الجانبين، ما دفع الشرطة إلى حشد نحو 6,400 ضابط و230 حافلة شرطة للسيطرة على الحشود، وانتهت التظاهرات مساء السبت، دون وقوع اشتباكات كبيرة.





وبدأت التظاهرات المؤيدة ليون، والتي قادها القس الناشط المحافظ جون كوانج هون، والمجموعة المسيحية المحافظة "أنقذوا كوريا"، بالقرب من ميدان "غجوانجهوامون" وسط سيئول ويويدو غرب المدينة، وشارك فيها نحو 120 ألف شخص، وفقًا لتقديرات الشرطة.



وحضر العشرات من المشرعين من حزب "سلطة الشعب" الحاكم التظاهرة في يويدو، بما في ذلك النائب يون سانج هيون، الذي ألقى رسالة نيابة عن الرئيس المعزول، ونقل عن يون قوله: "عندما نفقد الإرادة والشعور بالمسؤولية للدفاع عن الحرية، فإن الشمولية الشيوعية والشعبوية ستحل محلها، علينا أن نقاتل حتى النهاية بهذه الإرادة والشعور بالمسؤولية".

ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن معارضتهم لعزل يون، ودعمهم لإعلانه الأحكام العرفية، كما لوحوا بالعلمين الكوري والأمريكي وهتفوا باسم الرئيس المعزول.





من جهة أخرى، نظم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي و4 أحزاب معارضة أخرى تظاهرة وسط سيئول، مطالبين بإقالة يون من منصبه، وتجمع نحو 18 ألف شخص بالقرب من محطة أنغوك لمترو الأنفاق، حيث تقع المحكمة الدستورية، وفقًا لتقديرات الشرطة.

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