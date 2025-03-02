مسلسل معاوية يثير الجدل.. باحث إسلامي: «حوارات مباشرة لا تحمل عظمة الفترة.. الكاتب يحاول عدم الاقتراب من المناطق الشائكة.. ملابس هند غير معبرة».. والنشطاء: «فخ كبير وقع فيه المخرج»

تصدر مسلسل معاوية تريند مصر والعالم العربي، بعد بث الحلقة الأولي من المسلسل، حيث وصف البعض أن أحداث المسلسل، في حلقته الأولى، بدت متسارعة، واستقعطت منه بعض الأحداث المهمة، فيما استند آخرون على فتوى الأزهر بعدم متابعة المسلسل لتجسده الصحابة الكبار، مثل: تمثيل الخلفاء الراشدين.

انتقادات واسعة لمسلسل معاوية

وانتقد آخرون اللغة التي بدأ عليها المسلسل، مؤكدين أنها لا تحتوى على عناصر قوة اللغة العربية في مستوى فصاحته فبدت الجمل أقل في البلاغة، مؤكدين أن قصة معاوية تقوم على الفكرة والفلسفة، والتي أكدوا أن المسلسل افتقدها.

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات "مسلسل معاوية" و"معاوية بن أبي سفيان"، الذان تصدرا تريند مصر والعالم العربي.

الحلقة الأولى من مسلسل معاوية، فيتو



وعلق الدكتور أيمن قاسم الرفاعي، الباحث في الدراسات الإسلامية، على مسلسل معاوية فقال: "مسلسل معاوية الحلقة الأولى أقل من المستوى... حوار وسيناريو واخراج للأسف. حوارات مباشرة عبارات مكررة لا تحمل نفس تلك الحقبة العظيمة لغويا وبلاغيا. لا نستطيع الخروج من عباءة مسلسل عمر رائعة د. وليد سيف حوارات وسيناريو لنضع مقارنة ظالمة.. إخراج المخرج اتكأ على المستوى العالي للجرافيك والمحسنات الصوتية في حين غاص في طابع تاريخي بهرجي من حيث الأزياء والديكور لا يناسب طبيعة تلك الحقبة.. مع عيوب وأخطاء إخراجية واضحة بشكل كبير خاصة السيوف المزيفة. لا أعتقد الأكشن وحده يكفي لعرض هكذا مسلسل.. قصة معاوية تقوم على الفكرة والفلسفة والتي اعتقد بهكذا بداية صعب أن يكون النسق القادم خلاف لها. آسف حقيقة كنت أمل ان تكون الحلقة الأولى أكثر إدهاشا من هذا السرد الرتيب"

كاتب مسلسل معاوية ابتعد عن المناطق الشائكة

وقال البلوجر اليمني عصام الساري "مسلسل معاوية لم يجاوب على أهم سؤال عندي ماهي قصة إسلام معاوية وكيف أسلم؟"

مسلسل معاوية بن أبي سفيان، فيتو

أما الكاتب والشاعر العراقي خليفة الدليمي، فعلق قائلًا: "انطباعي الأول عن مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل معاوية: حاول الكاتب أن يكون حياديًا وألا يقترب من المناطق الشائكة.. سررت عندما لم يتطرق المسلسل إلى كذبة أن هند.. استعانت بوحشي لقتل حمزة "رضي الله عنه" كما حدث في فليم " الرسالة".. هناك جرعة زائدة غير مبررة في تعظيم الصورة النمطية الخاطئة عن أم معاوية وتصديها للنبي "صلى الله عليه وسلم" ورسالته.. فات الكاتب ولا أعرف سبب استعجاله في السرد حتى نسي البلاغة، ولم أعثر على جمال لغة العرب وحكمتها إلا في خطاب المرأة البصيرة الخارجة من يثرب وحوارها مع معاوية... وكنت أتمنى على الكاتب وهو يسلط الضوء على معاوية وهو في صغره أن يتطرق إلى حادثة أن هند قيل لها: إن عاش معاوية ساد قومه.. فقالت: ثكلته إن لم يسد إلا قومه."

أما البلوجر بوفارس الأسدي فقال: "مسلسل مستعجل جدًا في حلقة واحدة جمعوا الأحداث من البعثة معركة بدر، واحد، ولقاء أبو سفيان مع هرقل وحتى وصلوا لفتح مكة وانتهت ومعظم الأحداث لم تظهر (معركة أحد مدتها 6 ثواني بس!) أحس كل الحلقات هكذا ستكون والتركيز ستكون على خلافة معاوية"

مسلس معاوية افتقد جودة مسلس عمر وابن حنبل

وعلق البلوجر منصور الدريدي فقال: "أجد أن مسلسل معاوية يفتقد لجودة الأعمال السابقة مثل عمر.. وأحمد بن حنبل، المخرج لم يحقق نفس المستوى، وهناك تحريف للتاريخ في بعض الأحداث مثل حوار أبي سفيان مع قيصر الروم. عندما سُئل عن النبي، قال: "لولا خشية أن يؤثر علي الكذب لكنت كذبت على محمد لم يكن خوفا من القيصر كما أدعى المسلسل بل كانت من أخلاق العرب الامتناع عن الكذب.. كما يجب احترام الشخصيات التاريخية، وكان من الأفضل أن ترتدي ممثلة هند زيًا محتشمًا مراعات لقدسية الشخصية... وفي فتح مكة، سبق إعلان "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" قبل المسجد، وذلك تكريمًا من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان".

مسلسل معاوية، فيتو



وقال الكاتب المغربي حسن الزكري: "حول مسلسل "معاوية بن أبي سفيان" في الماضي كان بعض الصحابة أمثال معاوية بن أبي سفيان يجسَّدون في المسلسلات، لكن لم تكن هناك هذه الجرأة على تجسيد الصحابة الكبار لا سيما منهم الخلفاء الراشدون وآل البيت عليهم السلام. حتى فيلم الرسالة الشهير للمخرج العالمي مصطفى العقاد لم يتم تصويره حتى نال موافقة المرجعيات الدينية، إذ جاء في بدايته: "بعد موافقة الهيئة المسئولة بالأزهر الشريف.. والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بلبنان تم تصوير أحداث هذا الفيلم".. والمفارقة أنه كانت هناك معارضة لتصوير فيلم الرسالة بسبب تجسيد دور سيدنا حمزة فيه، حتى إنه، حسب ما قيل، كانت هناك ضغوط على المغرب الذي اختير في البداية لتصوير الفيلم، كي لا يكمَل تصويره هناك، مما أدى بطاقم الفيلم لإتمام تصويره في ليبيا... سبحان مبدل الأحوال."

مسلسل معاوية تأجل 3 سنوات وتكلفته 100 مليون دولار

في حين علق البلوجر محمد أحمد فقال: "مسلسل معاوية بن أبي سفيان تم تأجيل عرضه لمدة ثلاثة سنوات من قبل ويعرض في شهر رمضان الحالي. المسلسل يعتبر الأضخم من حيث الإنتاج الدرامي بتكلفه تصل 100 مليون دولار. ويتم فيه تجسيد كل الصحابة علي رأسهم الإمام علي إبن طالب وعثمان بن عفان، المسلسل بيحكي عن أحداث تاريخية دامية حدثت بين المسلمين. والسؤال هل سيتم عرض الأحداث التاريخية كما هي والتي بدأت بمجموعة من القلاقل والاضطرابات والنزاعات أدت إلى مقتل الخليفة عثمان بن عفان في سنة 35 هـ، ثم تسببت في حدوث نزاعات وحروب طوال خلافة علي بن أبي طالب. والتحكيم بين علي ومعاوية، وهدنة لسنة واحدة. واغتيال علي بن أبي طالب على يد الخوارج الرافضين للتحكيم؟..."

أدوار الممثلين في مسلسل معاوية، فيتو



أما البلوجر السيد الحراني فقال: "الحلقة الأولى من مسلسل معاوية، تكشف عن فخ كبير وقع فيه المخرج أو العكس صحيح اوقع فيه المخرج جهة الإنتاج... اتفهم جيدًا سرعة وتيرة الأحداث حتى يصل إلى "معاوية بن أبي سفيان" ناضج مسلم.. ومن هنا تبدأ السخونة وتيمة المسلسل في التحرك.. ولكن في رأيي البداية ليست مبشرة من زاوية كثيرة حتى الآن أقلها اسكريبيت ولكن معظمها إخراج.. الكادرات، زاويا التصوير، والمشهد العام داخل الكادر، وتصوير تفاصيل الشخصيات ضعيف ولا يضع المشاهد في قلب الحدث أو يربطه بالزمان والمكان.. للأسف أني أقول ذلك، وكنت اتمنى يكون غير كده.. واضح أن المسلسل عامل زي تجربة مسلسل "ممالك النار".. مجرد تقليد فقير جدًا للإنتاج الدرامي الإيراني والتركي."

مسلس معاوية بين الرفض والقبول

وعلق البلوجر اللبناني أحمد حمود "مسلسل معاوية حلقة أولى رائعة من مسلسل معاوية، الإنتاج ضخم، إهتمام عظيم بالتفاصيل لم نعرفه قبل في المسلسلات العربية (رسالة أمنا رملة رضي الله عنها إلى سيدنا معاوية رضي الله عنه كتبت دون نقاط!!!)، لغة عربية فصيحة صحيحة ١٠٠٪، سرعة في سير الأحداث، مع نبذ للروايات الضعيفة (مثل أكذوبة أن هند أكلت كبد حمزة)، و(مثل أكذوبة أن معاوية أسلم يوم الفتح). الخطأ التاريخي الوحيد، هو التلميح بأن أبا سفيان رضي الله عنه كان بخيلا، وهي رواية ضعيفة موجودة في عدد من كتب التاريخ والأحاديث. ملاحظة: أبدع الفنان فادي صبيح بدور أبي سفيان، وأبدع الفنان وائل شرف بدور سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه."

مسلسل معاوية، فيتو

بينما علق عدد من النشطاء قائلين: "ملتزمون بفتوى الأزهر الشريف بتحريم مشاهدة المسلسلات التي تجسد الصحابة والأنبياء، لا سيما إذا كانت تمثل حقبة من أكثر حقب التاريخ الاسلامي فتنة لمن عاصروها، فما بالك بمن يشاهدوها وفق رؤية وهو المؤلف والمخرج وليس وفق ما حدث فعلا على أرض الواقع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.