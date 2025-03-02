مسلسل معاوية، هل كانت الخلافة مكتوبة لـ مؤسس الدولة الأموية منذ الولادة؟

افتتح مسلسل معاوية أولى حلقاته، بتسليط الضوء على طفولة الصحابي معاوية بن أبي سفيان، وسط أجواء مكة الصاخبة قبل الهجرة، وفي وقت كانت قريش تشهد تحولات كبرى مع ظهور الإسلام.

لكن بعيدًا عن الدراما، هل حقًا نشأ معاوية منذ صغره بطموح المُلك، أم أن الأحداث لاحقًا هي التي دفعته إلى تأسيس الدولة الأموية؟

طفولة معاوية بين الروايات التاريخية والدراما

وفقًا لـ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، فإن معاوية ولد قبل الهجرة بـ 13 عامًا، ونشأ في بيت من بيوت سادات قريش، حيث كان والده أبو سفيان أحد زعماء مكة، وأحد أبرز المعارضين للدعوة الإسلامية في بدايتها، أما والدته هند بنت عتبة، فقد عُرفت بشخصيتها القوية وتأثيرها الكبير في صنع القرار داخل قريش.

والمسلسل يركز في حلقته الأولى على هذا الجانب، مبرزًا كيف نشأ معاوية بين أم ترى فيه قائد المستقبل، ومن المشاهد التي حملت دلالات قوية في الحلقة، كانت لحظة تلقي معاوية رسالة من أخته رملة تدعوه للإسلام، في الوقت الذي كان والده أبو سفيان يقود المعارضة ضد النبي محمد، وهذه الازدواجية في بيئته الأسرية جعلته شاهدًا منذ طفولته على صراع قريش مع الإسلام، وهو ما قد يكون ساهم في تشكيل رؤيته السياسية لاحقًا.

وبحسب ما يذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، فإن معاوية أسلم يوم فتح مكة، لكنه كان ذكيًا في التعامل مع الأحداث، فلم يكن من معارضي الإسلام بشدة، كما لم يكن من أوائل من تبنوه، بل اتخذ موقفًا براجماتيًا وهو الأسلوب الذي سيظهر لاحقًا في سياسته كحاكم.

هل تأثرت شخصية معاوية بوالدته هند؟

المشهد الذي ظهرت فيه هند بنت عتبة وهي تخبر معاوية بأنه سيكون سيدًا للعرب، لم يكن مجرد لحظة درامية، بل يحمل جذورًا تاريخية، حيث يذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى أن هند كانت من أكثر النساء تأثيرًا في قريش، وعرفت بقوة شخصيتها ودهائها السياسي، حتى أن بعض الروايات تشير إلى أنها لعبت دورًا في توجيه طموح معاوية مبكرًا نحو السياسة وهو ما انعكس لاحقًا على طريقته في الحكم، حيث تبنى نهجًا قائمًا على الحيلة والذكاء السياسي بدلًا من المواجهة المباشرة.

معاوية، أول ملوك الإسلام

وتختتم الحلقة الأولى بإبراز معاوية كطفل يبحث عن هويته بين إرث قريش والدين الجديد، وهي نقطة محورية ستنعكس لاحقًا على مسيرته، حين يصبح واليًا للشام، قبل أن يصبح مؤسس الدولة الأموية بعد صراعه مع الإمام علي بن أبي طالب.

ومن الحلقة الأولى يبرز السؤال: هل كتب لمعاوية منذ ولادته أن يكون ملكا، أم أن الظروف السياسية والتاريخية هي التي صنعته ؟

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