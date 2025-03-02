مسلسل معاوية الحلقة 1، اندلاع الحرب بين المسلمين وقريش في بدر وأحد

مسلسلات رمضان 2025 مسلسل معاوية الحلقة 1، تضمنت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، اشتعال الحرب بين المسلمين وقريش، وذلك بعد هجرة المسلمين إلى المدينة.

مسلسل معاوية الحلقة 1

وكشفت الحلقة، عن اندلاع غزوة بدر بين المسلمين وقريش والتي كانت سنة 2 من الهجرة وانتصر فيها المسلمين بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وظهر خلال الحلقة حالة الحزن التي سيطرت على منزل أبي سفيان والد معاوية، خاصة زوجته هند بنت عتبة والتي خسرت رجالا كثر من أهلها، لتتوعد بالثأر لهم من المسلمين.

وخلال الحلقة، وتحديدا عام 3 هجريا تشتعل الحرب مجددا بين الطرفين، وفي هذه المرة يكون على رأس قبيلة قريش أبو سفيان، وينهزم خلالها المسلمين بعدما لم يلتزموا بأوامر النبي ونزلوا عن الجبل لتلتف حولهم قريش وتهزمهم.

مسلسل معاوية

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد صلي الله عليه وسلم له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا.

أبطال مسلسل معاوية

ومسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم.

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