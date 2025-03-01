مسلسل معاوية الحلقة 1، ميلاد معاوية ووالدته تتنبأ له بسيادة العرب

مسلسلات رمضان 2025 مسلسل معاوية الحلقة 1، شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، تسليط الضوء على مولده في مكة وجوانب من طفولته.

مسلسل معاوية الحلقة 1

وتضمنت الحلقة، الكشف عن العام الذي ولد فيه معاوية وهو الثالث عشر قبل الهجرة، حيث احتفل والده أبو سفيان رفقة سادات قبيلة قريش بهذه المناسبة، وأقام مأدبة عظيمة جمع خلالها كبار قريش.

وفي مشهد قوي، تضمنت الحلقة حديث هند بنت عتبة والدة "معاوية" له في طفولته، وتنبأها له بأن يكون سيدا على العرب أجمعين.

ثم انتقلت الحلقة، لتكشف دخول "رملة" أخت معاوية بن أبي سفيان في دين الإسلام والإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما كشفت الرسالة التي تركتها رملة لأخوها المقرب لها "معاوية" تدعوه فيها للدخول بالإسلام، والهجرة معها إلى الحبشة رفقة من آمن بالإسلام.

غير أن معاوية يظل في حيرة وهو لايزال في طفولته من أمر الدين الجديد الذي تتحدث عنه قريش، وسط غضب والده أبو سفيان وسادات قريش وإرسالهم لعمرو بن العاص في محاولة لتأليب النجاشي ملك الحبشة على المسلمين لديه.

مسلسل معاوية

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد صلي الله عليه وسلم له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا.

أبطال مسلسل معاوية

ومسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.