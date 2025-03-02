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ثقافة وفنون

مسلسل معاوية الحلقة 1، معاوية يسلم قبل فتح مكة ووالدته تعنفه

مسلسل معاوية، فيتو
مسلسل معاوية، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 مسلسل معاوية الحلقة 1، شهدت الحلقة بداية دخول الإسلام لقلب معاوية بن أبي سفيان، وذلك مما رآه من قوة المؤمنين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، حيث بدا ذلك واضحا من خلافه المستمر مع والده أبو سفيان بشأن المسلمين وأمرهم. 

مسلسل معاوية الحلقة 1 

كذلك بدا واضحا من تعنيف والدته هند بنت عتبة المستمر له كلما تحدث بالخير عن محمد والمسلمين، ومنتقدا حال بيت والده أبا سفيان من عدم الإيمان بالنبي رغم كل السنوات التي مرت منذ انطلاق الدعوة للإسلام. 

وفي نهاية الحلقة، يظهر معاوية بن أبي سفيان وهو يتوضأ ليصلي قبيل دخول المسلمين لمكة فاتحين في عام 8 هجريا. 

مسلسل معاوية 

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد صلي الله عليه وسلم له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا. 

أبطال مسلسل معاوية 

ومسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم. 

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