فوائد العدس، أفضل أكلة للنباتيين ولمرضى فقر الدم

فوائد العدس لصحة الجسم، عديدة فهو يُعتبر غذاءً غنيًا بالعناصر الغذائية ومصدرًا مهمًا للبروتين النباتي، لذلك فهو من أفضل الأطعمة للنباتيين والذين يبحثون عن بدائل صحية ولذيذة للحوم.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، ان العدس غذاء متعدد الفوائد وسهل التحضير، ويجب أن يكون جزءًا من النظام الغذائي اليومي.



وبفضل محتواه الغني بالبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، يمكن أن يساعد العدس في تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.



فوائد العدس لصحة الجسم

فوائد العدس



وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد العدس الصحية والقيم الغذائية التي يحتوي عليها وأهميته في النظام الغذائي.



القيمة الغذائية للعدس

العدس غني بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم. كوب واحد من العدس المطبوخ (حوالي 198 غرامًا) يحتوي على:

البروتين: حوالي 18 غرامًا، مما يجعله مصدرًا رائعًا للبروتين النباتي.

الألياف الغذائية: حوالي 15 غرامًا، وهي نسبة كبيرة تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

الكربوهيدرات: حوالي 40 غرامًا، مما يوفر الطاقة اللازمة للجسم.

الفيتامينات والمعادن: مثل الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الزنك، فيتامين B6، وحمض الفوليك.



فوائد العدس الصحية

1. تعزيز صحة القلب

العدس غني بالألياف الغذائية التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. كما يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يساعدان على تنظيم ضغط الدم، مما يعزز صحة القلب بشكل عام.

2. تحسين عملية الهضم

تساعد الألياف الغذائية الموجودة في العدس على تحسين صحة الجهاز الهضمي. فهي تعمل على تسهيل حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك ويحافظ على صحة القولون. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الألياف نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

3. مصدر غني بالبروتين النباتي

العدس يُعد بديلًا مثاليًا للحوم كمصدر للبروتين، خاصةً للنباتيين أو للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون. البروتين الموجود في العدس يساهم في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة ودعم وظائف الجسم المختلفة.

4. دعم صحة الجهاز المناعي

يحتوي العدس على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تدعم الجهاز المناعي، مثل الزنك والحديد. الحديد مهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يحسن نقل الأكسجين في الجسم ويعزز المناعة. أما الزنك فيساعد في مكافحة الالتهابات ودعم صحة الجلد.

5. الوقاية من فقر الدم

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد، يُعتبر العدس خيارًا ممتازًا للوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. ينصح بتناوله مع مصادر فيتامين C مثل الليمون أو البرتقال لتحسين امتصاص الحديد.

6. تنظيم مستويات السكر في الدم

الألياف الغذائية الموجودة في العدس تبطئ عملية هضم الكربوهيدرات وامتصاصها، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم. لذلك، يُعتبر العدس غذاءً مفيدًا لمرضى السكري أو للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض.

7. تحسين صحة الجهاز العصبي

العدس غني بحمض الفوليك وفيتامين B6، وهما عنصران ضروريان لدعم صحة الجهاز العصبي. حمض الفوليك يلعب دورًا مهمًا في إنتاج النواقل العصبية، بينما يساعد فيتامين B6 في تحسين وظائف الدماغ وتقليل التوتر والاكتئاب.

8. تعزيز فقدان الوزن

العدس منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالبروتين والألياف، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن. البروتين والألياف يُشعران بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية بين الوجبات الرئيسية.

فوائد العدس للصحة

9. مفيد لصحة الحوامل

العدس يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، وهو ضروري جدًا للحامل. حمض الفوليك يساعد في تقليل خطر العيوب الخلقية في الجنين، كما يدعم صحة الأم أثناء فترة الحمل.

10. يدعم صحة العظام والأسنان

المغنيسيوم والزنك والفوسفور الموجود في العدس يلعبون دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العظام والأسنان. هذه العناصر تساعد في تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

كيفية تناول العدس في النظام الغذائي



يمكن استخدام العدس بطرق متعددة وسهلة. إليك بعض الأفكار:

شوربة العدس: تُعتبر من أشهر الطرق لتحضير العدس، وهي لذيذة ومغذية.

العدس المطبوخ: يمكن تقديمه كطبق جانبي بجانب الأرز أو الخضروات.

السلطات: يُضاف العدس المطبوخ إلى السلطات للحصول على وجبة غنية بالبروتين والألياف.

برجر العدس: يُستخدم العدس المهروس في تحضير برجر نباتي صحي.

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