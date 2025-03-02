الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

منتخب مصر يواجه جنوب إفريقيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

منتخب مصر للمحليين،
منتخب مصر للمحليين، فيتو

يدخل منتخب مصر للمحليين، مساء اليوم الأحد، مواجهة صعبة، عندما يحل ضيفا على نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في ذهاب المرحلة الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، التي تنطلق فعالياتها في شهر أغسطس المقبل في ضيافة ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا. 

يسعى منتخب مصر للمحليين بقيادة مديره الفني وائل رياض، لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في لقاء الإياب بالقاهرة يوم الأحد المقبل 9 مارس، من أجل التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، سعيا لانتزاع بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا للمحليين لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

منتخب المحليين يختتم استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا

واختتم منتخب مصر للمحليين أمس السبت، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب جنوب إفريقيا، وأدى الفريق مرانه الأخير تحت قيادة مديره الفني وائل رياض على أحد الملاعب الفرعية، وسط تفاؤل حذر ورغبة أكيدة في تحقيق نتيجة طيبة. 

وركز الجهاز الفني على مراجعة التعليمات الفنية الخاصة بطريقة اللعب التي سيلعب بها الفريق، بالإضافة إلى الواجبات الدفاعية والهجومية لمجموعة اللاعبين الذين سيبدأون اللقاء.

وائل رياض المدير الفني لمنتخب المحليين، فيتو
وائل رياض المدير الفني لمنتخب المحليين، فيتو

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا للمحليين

وتنطلق مباراة منتخب المحليين مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على استاد “فري ستيت” بمدينة بلومفونتين، ولم تعلن أي جهة ما إذا كانت المباراة ستذاع تليفزيونيا من عدمه 

وبحسب بيان سابق صدر عن الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن مواجهة الذهاب تقام اليوم 2 مارس، في مدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا.

وأضاف البيان أن استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، سيستضيف مواجهة الإياب يوم 9 من ذات الشهر.

26 لاعبا في قائمة منتخب المحليين

ويقود منتخب المحليين المدير الفني وائل رياض والذي استدعى 26 لاعبًا لخوض معسكر مباراتي جنوب إفريقيا هم:

 «حراسة المرمى: محمود أبوالسعود، حسين زكريا، محمد أبوالنجا، أحمد طارق، والدفاع: أيمن أشرف، عبدالرحمن صميدة، مهاب سامى، احمد عيد، لؤي وائل، سيد نيمار، شريف رضا، محمود إبراهيم، أحمد خالد، وفي الوسط: محمد صادق، أحمد خالد كباكا، رامز ميلاد، محمد عنتر، محمود دياستي، محمد مجدى، يوسف الجوهري، مصطفى جمال، محمود طلعت، محمد بهاء، والهجوم: مروان عثمان، محمد السيد، علي حسين».

 

مشوار مصر في تصفيات المحليين

 ويلعب منتخب المحليين حال تأهله مع الفائز من مواجهة جزر القمر ضد مالاوي في المرحلة الأخيرة للتصفيات على أن يلعب الفراعنة في النهائيات حال الصعود ضمن المجموعة الثالثة بجانب أوغندا والنيجر وغينيا والمنتخب الثاني الصاعد من التصفيات (الجزائر ضد الفائز من لقاء جامبيا والجابون).

 

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منتخب مصر للمحليين منتخب جنوب أفريقيا وائل رياض بطولة امم افريقيا للمحليين استاد “فري ستيت” مدينة بلومفونتين الاتحاد المصري لكرة القدم ستاد هيئة قناة السويس

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