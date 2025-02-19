الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تأكيدا لـ "فيتو"، اتحاد الكرة يعين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب المحليين

وائل رياض، فيتو
وائل رياض، فيتو

اتحاد الكرة، عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد واتخذ مجموعة من القرارات الهامة. 

من بين أبرز القرارات التي اتخذها مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم، تكليف الكابتن وائل رياض مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للمحليين.

كانت فيتو قد انفردت أمس الثلاثاء بخبر تنصيب وائل رياض مدير فنيا لمنتخب المحليين.

لمطالعة الخبر: وائل رياض يقترب من القيادة الفنية لـ منتخب المحليين

جدير بالذكر أن مجلس الجبلاية كان ينوي الدفع بمنتخب الشباب في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين، قبل أن يتراجع ويقرر تكليف وائل رياض بتشكيل منتخب جديد للمحليين، حتى يتفرغ منتخب الشباب مواليد 2005 لماراثوان أمم إفريقيا للشباب بكوت ديفوار أواخر أبريل المقبل.

وجاء اختيار وائل رياض، نظرا لعدم وجود أي ارتباطات رسمية لمنتخب 2007 الذي يتولى تدريبه قبل العام المقبل.

وائل رياض يبدأ مهمة تكوين منتخب المحليين

وبحسب المصدر، فإن وائل رياض، بدأ بالفعل في متابعة لاعبي الدوري الممتاز، من أجل اختيار القوام الأساسي الذي سيعتمد عليه خلال مواجهتي جنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

وتلقى اتحاد الكرة المصري الأسبوع الماضي، خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يخطره بموعد مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في الدور قبل الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025، المقرر إقامتها في ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا 

موعد مباراتي مصر أمام جنوب إفريقيا

وبحسب خطاب الكاف، فإن مباراة الذهاب بين منتخب مصر للمحليين ونظيره الجنوب إفريقي، تقام في الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس المقبلين، فيما تقام مباراة الإياب في الفترة من 7 إلى 9 مارس 

جدير بالذكر أن الفائز من مجموعة مباراتي مصر وجنوب إفريقيا، يتأهل لمواجهة الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم أفريقيا للمحليين.

نتائج قرعة بطولة أمم إفريقيا للمحليين

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق، نتيجة قرعة بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025، المقرر إنطلاق فعالياتها في أغسطس بدلًا من فبراير، وستقام المباريات في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة رئيس وائل رياض منتخب المحليين تصفيات أمم إفريقيا للمحليين منتخب الشباب مواليد 2005 منتخب 2007

مواد متعلقة

مصدر: وائل رياض يقترب من القيادة الفنية لـ منتخب المحليين

موعد مباراتي مصر أمام جنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

مصر مع جنوب إفريقيا، نتائج قرعة ملحق تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

إرتباك داخل جهاز منتخب الشباب بسبب أمم إفريقيا للمحليين

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

من أسبانيا، رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وتمنحها مفردة دون تجديد

قرار سار من إدارة الزمالك للاعبين قبل القمة

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

نجم الأهلي ينشر رسالة غامضة قبل مواجهة الزمالك

مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية، العملة الخضراء وصلت لهذا المستوى

منوعات

المزيد

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق اليوم الأربعاء 19-2-2025

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ووجدك عائلا فأغنى»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح نعم الله على رسوله

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟ الإفتاء تجيب

معنى «كن فيكون»، تفسير الشعراوي للآية 82 من سورة يونس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية