اتحاد الكرة يفتتح ورشة عمل الأمن والسلامة بالاستادات

اتحاد الكرة ، افتتح صباح اليوم الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وبصحبته الدكتور كريستيان أمرويا، مدير إدارة الأمن والسلامة بالكاف، ورشة عمل "الأمن والسلامة بالاستادات".

وتستهدف ورشة العمل تدريب ومنح الترخيص لمسئولي الأمن والسلامة بالمباريات والأحداث الرياضية التي تُقام داخل أفريقيا، والتي تعد أحد معايير الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم في تنظيم المباريات.

وتتضمن محاضرات الورشة معايير تنظيم المباريات وسلامة الجماهير والفرق المشاركة، ويشارك فيها من مصر ممثل واحد عن أندية دوري القسم الثاني (المحترفين)، فيما تم زيادة العدد لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري المشاركة في بطولات الاتحاد الأفريقي.

واعتبارًا من الموسم الجديد، سيكون المنسق الأمني الذي يجتاز البرنامج التدريبي المخصص لذلك هو المسؤول المرخص له بإدارة برنامج الأمن والسلامة بالمباريات لكل نادٍ في الدوري المحلي وبطولات الاتحاد الأفريقي.

تعقد ورشة العمل بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية، وتستمر حتى 28 فبراير الحالي، وتتضمن أيضًا تطبيقات ميدانية لما تتضمنته محاضراتها.

حاضر في ورشة العمل زكريا دياباتي وأوكي أوبي، ضباط الأمن والسلامة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ذكر أن مجلس الجبلاية قرر التقدم للاتحاد الأفريقي بطلب استضافة بطولات الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة لنسخ ٢٠٢٧، ٢٠٢٩، ٢٠٣١.

تشكيل لجنة لتنظيم عمومية الكاف بمصر الشهر المقبل

كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشكيل لجنة منظمة لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة خلال الفترة من ٩ إلى ١٤ مارس المقبل وتكليفها بتأمين المتطلبات الواردة من الكاف في هذا الشأن.

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