السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ووائل رياض: منتخب المحليين جاهز لجنوب أفريقيا ولدينا أمل كبير في الفوز

منتخب المحليين، فيتو
منتخب المحليين، فيتو

منتخب المحليين، اختتم منتخب مصر للمحليين استعداداته لمواجهة نظيره الجنوب أفريقي في تمام الساعة الخامسة غدًا الأحد باستاد “فري ستيت” بمدينة بلومفونتين في المرحلة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين.

 

وائل رياض يحفظ اللاعبين خطة اللعب 

وأدى الفريق مرانه الأخير تحت قيادة وائل رياض على أحد الملاعب الفرعية، وسط تفاؤل حذر ورغبة أكيدة في تحقيق نتيجة طيبة. 

ركز الجهاز الفني على مراجعة التعليمات الفنية الخاصة بطريقة اللعب التي سيلعب بها الفريق، بالإضافة إلى الواجبات الدفاعية والهجومية لمجموعة اللاعبين الذين سيبدأون اللقاء.

لاعبو منتخب المحليين، فيتو
لاعبو منتخب المحليين، فيتو

وائل رياض، المباراة بين فريقين كبيرين

وأكد وائل رياض خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المران الأخير على احترامه لمنتخب جنوب أفريقيا الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون بين فريقين كبيرين، وأنها ستكون صعبة على الفريقين وقوية، كعادة مباريات البلدين على مستوى جميع الأعمار السنية، التي تشهد ندية وحوارًا كرويًا راقيًا.

اللاعبون مصرون على تحقيق نتيجة إيجابية

وأضاف: “رغم ضيق الوقت والاستعداد لمباراة الغد وإجهاد رحلة السفر، إلا أن لاعبيه جاهزون تمامًا لأداء مباراة قوية، ويملكون الإصرار والعزيمة على العودة إلى القاهرة بنتيجة طيبة”، مؤكدًا أن لديه أملًا كبيرًا في تحقيق الفوز.

ومن جانبه، قال محمود أبو السعود، كابتن الفريق، إن المباراة ستكون قوية، لكن اللاعبين لديهم الإصرار على تحدي كل الظروف وتحقيق الفوز. وأكد أنه وزملاءه يملكون الطموح والرغبة في تحقيق ذلك، وأن لديهم هدفًا واحدًا هو الفوز قبل لقاء العودة في الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب المحليين منتخب مصر للمحليين استاد “فري ستيت” مدينة بلومفونتين بطولة امم افريقيا للمحليين وائل رياض منتخب جنوب أفريقيا

مواد متعلقة

منتخب المحليين يختتم اليوم استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا

منتخب المحليين يصل "بلومفونتين" استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا

كاف يحدد موعد مباراتي منتخب المحليين أمام جنوب إفريقيا

منتخب المحليين يدخل أول معسكراته غدا استعدادا لجنوب إفريقيا
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد حلقة العوضي مع رامز جلال

غياب الزواج الشرعي ينفي النسب، حيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر (مستند)

لسه بتحب ياسمين عبد العزيز؟ أحمد العوضي يعلق بعد إعلان زواجه الجديد

موعد عرض الحلقة الأولى من برنامج "مدفع رمضان"

أحمد العوضي يعلن زواجه بعد رمضان ويكشف مشكلته مع بيومي فؤاد

ظهور أبو تريكة ووالدة عبد الوهاب، لقطات من إعلان ستاد الأهلي الجديد

قرار من النيابة بشأن واقعة اعتداء لاعب الزمالك نبيل دونجا على شاب بالتجمع

تحذير من انخفاض درجات الحرارة بدءا من الأربعاء المقبل

منوعات

المزيد

رمضان في شارع المعز، فوانيس وفرحة بأول يوم بالشهر الكريم (صور)

حملة دولية لتفكيك شبكة استغلال الأطفال عبر الذكاء الاصطناعي

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

يمني ينهي حياته بسبب تحطيم والده هاتفه المحمول

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بداية قوية لـ"العتاولة 2" بمشاركة فيفي عبده وباسم سمرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر: رمضان شهر النور والهدى وصيامه شكر لنزول القرآن

الإفتاء توضح حكم وضع العطر للنساء في نهار رمضان

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، السيدة خديجة.. أفضل نساء أهل الجنة

المزيد
الجريدة الرسمية