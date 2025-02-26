كاف يحدد موعد مباراتي منتخب المحليين أمام جنوب إفريقيا

منتخب المحليين، حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مواجهتي منتخب مصر مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن مواجهة الذهاب ستقام يوم 2 مارس المقبل، في مدينة بلومفونتين بجنوب أفريقيا.



وأضاف البيان أن استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، سيستضيف مواجهة الإياب يوم 9 من ذات الشهر.

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا النسخة الثامنة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين، بين يومي 2 و30 أغسطس بالعام الجاري.

مشوار مصر في تصفيات المحليين

ويلعب منتخب مصر حال تأهله مع الفائز من مواجهة جزر القمر ضد مالاوي في المرحلة الأخيرة للتصفيات على أن يلعب الفراعنة في النهائيات حال الصعود ضمن المجموعة الثالثة بجانب أوغندا والنيجر وغينيا والمنتخب الثاني الصاعد من التصفيات (الجزائر ضد الفائز من لقاء جامبيا والجابون).



ويقود منتخب مصر المدير الفني وائل رياض والذي استدعى 26 لاعبا لخوض معسكر مغلق أبرزهم أيمن أشرف وسيد عبد الله ثنائي البنك الأهلي ومروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.