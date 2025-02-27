17 مايو موعد استئناف روكي أحمد عن حبسها سنة مع الإيقاف بتهمة مخالفة قيم الأسرة المصرية

بعد الحكم ببراءتها من اتهامات تسهيل الدعارة وقضايا الآداب، تستعد عارضة الأزياء روكي أحمد لجلسة استئناف في 17 مايو المقبل، للطعن على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ وكفالة وغرامة مائة ألف جنيه، في اتهامها بـ"الاعتداء على قيم الأسرة المصرية".

كانت محكمة الجنح الاقتصادية قد قضت ببراءة روكي أحمد من الاتهامات الثقيلة المتعلقة بتسهيل الدعارة والآداب، إلا أنها اصدرت بشكل مخفف حكما فيما يتعلق بالمساس بـ"قيم الأسرة المصرية"، مستندة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي وصفها الدفاع بأنها مادة تحمل نصوصًا فضفاضة وغير دستورية.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وإنستجرام للبلوجر روكي أحمد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمة.

وتأتي تلك التهم وتندرج تحت قانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة، وإذا ثبتت التهم بحق المتهمين سوف يواجهون عقوبة وفقًا لنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، فإذا تورط أحد المتهمين بنشر مواد إباحية تحرض على الفسق فتكون عقوبته وفقًا لنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء».

وتنص المادة على أن “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه”.

وتنص المادة 14 من القانون على «كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

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