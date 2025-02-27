الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

17 مايو موعد استئناف روكي أحمد عن حبسها سنة مع الإيقاف بتهمة مخالفة قيم الأسرة المصرية

روكي احمد، فيتو
روكي احمد، فيتو

بعد الحكم ببراءتها من اتهامات تسهيل الدعارة وقضايا الآداب، تستعد عارضة الأزياء روكي أحمد لجلسة استئناف في 17 مايو المقبل، للطعن على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ وكفالة وغرامة مائة ألف جنيه، في اتهامها بـ"الاعتداء على قيم الأسرة المصرية".

كانت محكمة الجنح الاقتصادية قد قضت ببراءة روكي أحمد من الاتهامات الثقيلة المتعلقة بتسهيل الدعارة والآداب، إلا أنها اصدرت بشكل مخفف حكما فيما يتعلق بالمساس بـ"قيم الأسرة المصرية"، مستندة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي وصفها الدفاع بأنها مادة تحمل نصوصًا فضفاضة وغير دستورية.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وإنستجرام للبلوجر روكي أحمد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمة.

وتأتي تلك التهم وتندرج تحت قانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة، وإذا ثبتت التهم بحق المتهمين سوف يواجهون عقوبة وفقًا لنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، فإذا تورط أحد المتهمين بنشر مواد إباحية تحرض على الفسق فتكون عقوبته وفقًا لنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء».

 

 

 

 

وتنص المادة على أن “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه”.

وتنص المادة 14 من القانون على «كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون مكافحة الدعارة قانون العقوبات محكمة الجنح الاقتصادية

مواد متعلقة

المحكمة الاقتصادية: عدم نفاذ الاستقالة في ‏الشركات المساهمة من تاريخ تقديمها

محكمة النقض تؤيد إعدام المتهم بقتل نجلي شقيقه بكفر الشيخ بسبب الميراث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق عقار سكني بالسيدة زينب

حبس سائق لقيامه بالتحرش بسيدة أجنبية في قصر النيل

تجديد حبس عصابة نشل الهواتف المحمولة بقصر النيل

تجديد حبس مسجل خطر لحيازته 5 بنادق و31 كيلو استروكس بالدرب الأحمر

النيابة تستعجل التحريات بشأن 3 أجانب متهمين بسرقة متعلقات سيدة بالإكراه في عابدين

حبس 3 أجانب بتهمة سرقة متعلقات سيدة بالإكراه في عابدين
ads

الأكثر قراءة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع زد

أول تعليق من بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع زد في الدوري الممتاز

الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

مفاجأة جديدة في تجديد عقود محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

تعطل تطبيق إنستا باي بشكل مفاجئ اليوم

وفاة الدكتور محمود توفيق سعد عضو هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر ينعيه بكلمات مؤثرة

الزمالك يسقط في فخ التعادل مع زد 1/1 في الدوري الممتاز وطرد شحاتة (صور)

أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو في الصلاة (فيديو)

منوعات

المزيد

الملك تشارلز وكاميلا يساعدان في الاستعدادات لرمضان

تحرك عاجل من شركة ميتا بسبب انتشار فيديوهات عنف على إنستجرام

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

فيديو يكشف مسار الكويكب "قاتل المدن" ويطمئن العالم

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نشاط مكثف للجامع الأزهر خلال شهر رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الحلف بالطلاق في البيع والشراء؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو في الصلاة (فيديو)

ما هو يوم الشك وحكم صيامه، وهل يجوز الصيام قبل رمضان بيوم؟

المزيد
الجريدة الرسمية