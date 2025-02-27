الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

التحقيق في مشاجرة بين محامٍ ومهندس داخل محكمة الأسرة بأكتوبر

مشاجرة في محكمة الأسرة
مشاجرة في محكمة الأسرة والأمن يتحفظ علي طرفيها،فيتو

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي محامي ومهندس نشبت بينهما مشاجرة داخل  محكمة الأسرة بدائرة قسم شرطة  أكتوبر ثان، للتحقيق معهم حول سبب المشاجرة التي وقعت بينهما وأسبابها.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع المعلومات وإجااء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي ملابسات الواقعة.


تلقى مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين داخل محكمة الأسرة في دائرة القسم.


وعلى الفور انتقل رئيس مباحث أكتوبر ثانٍ المقدم كريم سمير والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول  مهندس، طرف ثان، محامي استئناف، وبسؤال الطرف الأول، قال إنه أثناء دخوله دورة المياه اعترضه الطرف الثاني وعلى إثر ذلك نشبت مشادة كلامية بينهما تتطورت إلى مشاجرة.

وبسؤال الطرف الثانى، كذب رواية الأول، حيث أوضح أنه دفاع طليقة المهندس، وحصل على حكم طلاق ضده، مما تسبب في حدوث خلافات بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.
 

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اجهزة البحث الجنائي الأجهزة الأمنية نقابة المحامين الجيزة

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