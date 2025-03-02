المعمل الجنائي يفحص حريقا شب بمحل تجاري بالمعادي

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص حريق نشب داخل محل تجاري بحدائق المعادي، للوقوف على ملابساته وذلك عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا حول محيط الحريق لمنع اقتراب المواطنين من ألسنة اللهب، ونجح رجال الحماية المدنية في إخماده دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا، يفيد بنشوب حريق هائل بمحل تجاري بحدائق المعادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة.



وتحرّر محضر بالواقعة، فيما تباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها الموسعة حول أسباب نشوب الحريق وملابساته



حريق منزل في كرداسة

وعلى جانب آخر، كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتمكنوا من إخماد النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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