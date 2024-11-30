عايدة رياض: سعيدة بالعمل مع العوضي في "فهد البطل" والمسلسل مليء بالنجوم

تواصل الفنانة عايدة رياض تصوير مشاهدها في مسلسل “فهد البطل” بمنطقة الهرم؛ والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل من بطولة الفنان أحمد العوضي.

وقالت عايدة رياض لـ “فيتو”: إنها سعيدة بالعمل مع الفنان أحمد العوضي الذي تزداد نجوميته يوما بعد يوم؛ مؤكدة أنه يحمل الخير للجميع داخل فريق العمل قائلة: ابن بلد وجدع.

فريق عمل فهد البطل

وأضافت أن مجموعة العمل كلها ممتازة؛ يكفي أن معنا اسم مثل أحمد عبد العزيز؛ ومن الشباب كارولين عزمي وميرنا نور الدين والفنانة لوسي؛ وبقية الأسماء لكي لا أنسى أحدا.

مسلسل جودر 2

في جانب آخر، كانت عايدة رياض انتهت قبل أسابيع من تصوير مشاهدها في مسلسل “جودر 2” بطولة الفنان ياسر جلال، والذي يشارك أيضا في موسم دراما رمضان المقبل.

وشاركت عايدة رياض مؤخرا في مسلسل “برغم القانون” والذي حقق ردود أفعال جيدة.

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