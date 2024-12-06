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ثقافة وفنون

دراما رمضان 2025، عايدة رياض تعارض حجاج عبد العظيم لرفضه زواج العوضي وميرنا في فهد البطل

عايدة رياض
عايدة رياض

تشارك الفنان عايدة رياض ضمن أحداث مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025.

عايدة رياض في مسلسل فهد البطل 

وتظهر عايدة رياض متزوجة من حجاج عبد العظيم خلال أحداث العمل، وتعارضه عندما يرفض زواج ابنته كاناريا التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين من فهد الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي.

فريق عمل فهد البطل 

وقالت عايدة رياض في تصريحات سابقة لـ “فيتو”: إنها سعيدة بالعمل مع الفنان أحمد العوضي الذي تزداد نجوميته يوما بعد يوم؛ مؤكدة أنه يحمل الخير للجميع داخل فريق العمل قائلة: "ابن بلد وجدع".

وأضافت أن مجموعة العمل كلها ممتازة؛ يكفي أن معنا اسم مثل أحمد عبد العزيز؛ ومن الشباب كارولين عزمي وميرنا نور الدين والفنانة لوسي؛ وبقية الأسماء لكي لا أنسى أحدا.

مسلسل جودر 2 

في جانب آخر، كانت عايدة رياض انتهت قبل أسابيع من تصوير مشاهدها في مسلسل “جودر 2” بطولة الفنان ياسر جلال، والذي يشارك أيضا في موسم دراما رمضان المقبل.

وشاركت عايدة رياض مؤخرا في مسلسل “برغم القانون” والذي حقق ردود أفعال جيدة.

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