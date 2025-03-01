القبض على سائق متهم بالاعتداء على راكبة في النزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، في مكان اختبائه بدائرة قسم شرطة النزهة، متهم بالاعتداء بالضرب على سيدة أثناء استقلالها معه بصحبة والدتها لتوصيلها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في البلاغ.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن شكوى سيدة من تعرضها للاعتداء بالضرب على يد سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، ما أدى إلى إصابتها بكدمات.

بالفحص، تبين أن السيدة مصابة بكدمات في البطن والوجه، وأفادت في بلاغها بأنها كانت تستقل السيارة برفقة والدتها للتوجه إلى إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لكن خلافًا نشب بينها وبين السائق حول مكان انتهاء الرحلة، ما أدى إلى مشادة كلامية، تطورت إلى اعتداء السائق عليها بالضرب، متسببًا في إصابتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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