رفع 530 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة في الدقهلية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة تمكنت من رفع 530 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة بالمنطقة المركزية.

حملات نظافة مكبرة في رافد جمصة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أعمال تنفيذ حملة النظافة بالمنطقة المركزية بمدينتي، المنصورة وطلخا، وأوضح أنه تم خلالها رفع 530 طن مخلفات بلدية وتراكمات، وفقا لخطة العمل في منظومة عمل النظافة اليومية بنطاق المحافظة.

شركات النظافة تقوم بجمع ونقل المخلفات

وأضاف محافظ الدقهلية، أن هذه الأعمال تأتي إلى جانب وجود شركات النظافة التي تقوم بجمع ونقل المخلفات بمدينتي المنصورة، وطلخا، مشيرا إلى أن أعمال حملات رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية، تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

من جانبه أوضح اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالإشراف على أعمال النظافة ورفع الكفاءة بمدينتي المنصورة، وطلخا، ورفع تجمعات وتراكمات القمامة على مستوى المنطقة المركزية، وفي جميع مراكز ومدن المحافظة فإن أعمال النظافة اليومية، تجري وفق منظومة النظافة التي وضعها محافظ الدقهلية، إلى جانب الحملات المكبرة لرفع التراكمات والمخلفات.

رفع 530 طن مخلفات من مدينتي المنصورة وطلخا

ومن جهته، أشار محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، إلى أنه تم رفع 530 طن مخلفات من مدينتي المنصورة وطلخا، بالإضافة إلى تقليم أشجار حديقة الفردوس بمنطقة المجزر بحي غرب، وتقليم أشجار الجزيرة الوسطى بشارع عبد السلام عارف وحديقة شجرة الدر، وري المسطحات الخضراء بشارع الجيش، وزراعة المنطقة الواقعة بحرم النيل أسفل كوبري طلخا.

رفع كفاءة النظافة العامة بطريق رافد جمصة

كما تم رفع كفاءة النظافة العامة بطريق رافد جمصة بنطاق مدينة طلخا وشارع صلاح سالم والنوادي وطريق بلقاس، ورفع كفاءة النظافة العامة بشوارع، الجيش وقناة السويس وسعد زغلول وعبد السلام عارف وكلية الآداب والجلاء وجيهان وحي الجامعة وشارع الجمهورية وشارع محمود شاهين وشارع المشاية السفلية وشارع الترعة وأحمد ماهر والدراسات وشارع سامية الجمل ومنطقتي سندوب والمجزر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.