السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رفع 530 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة في الدقهلية (صور)

حملات نظافة بالدقهلية،
حملات نظافة بالدقهلية، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة تمكنت من رفع 530 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة بالمنطقة المركزية.

 

حملات نظافة مكبرة في رافد جمصة 

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أعمال تنفيذ حملة النظافة بالمنطقة المركزية بمدينتي، المنصورة وطلخا، وأوضح أنه تم خلالها رفع 530 طن مخلفات بلدية وتراكمات، وفقا لخطة العمل في منظومة عمل النظافة اليومية بنطاق المحافظة.

شركات النظافة  تقوم بجمع ونقل المخلفات

وأضاف محافظ الدقهلية، أن هذه الأعمال تأتي إلى جانب وجود شركات النظافة التي تقوم بجمع ونقل المخلفات بمدينتي المنصورة، وطلخا، مشيرا إلى أن أعمال حملات رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية، تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

من جانبه أوضح اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالإشراف على أعمال النظافة ورفع الكفاءة بمدينتي المنصورة، وطلخا، ورفع تجمعات وتراكمات القمامة على مستوى المنطقة المركزية، وفي جميع مراكز ومدن المحافظة فإن أعمال النظافة اليومية، تجري وفق منظومة النظافة التي وضعها محافظ الدقهلية، إلى جانب الحملات المكبرة لرفع التراكمات والمخلفات.

رفع 530 طن مخلفات من مدينتي المنصورة وطلخا

ومن جهته، أشار محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، إلى أنه تم رفع 530 طن مخلفات من مدينتي المنصورة وطلخا، بالإضافة إلى تقليم أشجار حديقة الفردوس بمنطقة المجزر بحي غرب، وتقليم أشجار الجزيرة الوسطى بشارع عبد السلام عارف وحديقة شجرة الدر، وري المسطحات الخضراء بشارع الجيش، وزراعة المنطقة الواقعة بحرم النيل أسفل كوبري طلخا.

مرور الدقهلية يوزع وجبة الإفطار على الصائمين في الشوارع (صور)

محافظ الدقهلية يتابع أعمال إزالة تعديات على أملاك الدولة بالمطرية

 

رفع كفاءة النظافة العامة بطريق رافد جمصة

كما تم رفع كفاءة النظافة العامة بطريق رافد جمصة بنطاق مدينة طلخا وشارع صلاح سالم والنوادي وطريق بلقاس، ورفع كفاءة النظافة العامة بشوارع، الجيش وقناة السويس وسعد زغلول وعبد السلام عارف وكلية الآداب والجلاء وجيهان وحي الجامعة وشارع الجمهورية وشارع محمود شاهين وشارع المشاية السفلية وشارع الترعة وأحمد ماهر والدراسات وشارع سامية الجمل ومنطقتي سندوب والمجزر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز الهضمي التوتر والقلق العميد محمود السكريات الطبيعية السكر المضاف أول أيام شهر رمضان وجبة افطار مواجهة التحديات

مواد متعلقة

الأمين العام لحلف الناتو يحث زيلينسكي على إصلاح علاقته مع ترامب

وزير الصحة يشيد بانتظام العمل بمستشفى الهلال ويوجه باستكمال أعمال التطوير

محمد رمضان يهدي مواطنا يمتلك هاتف بدون كاميرا 100 ألف جنيه بأولى حلقات برنامجه الجديد (فيديو)

مترو الخط الثالث يتابع حركة التشغيل خلال أول أيام رمضان
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد حلقة العوضي مع رامز جلال

لسه بتحب ياسمين عبد العزيز؟ أحمد العوضي يعلق بعد إعلان زواجه الجديد

غياب الزواج الشرعي ينفي النسب، حيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر (مستند)

تحذير من انخفاض درجات الحرارة بدءا من الأربعاء المقبل

موعد عرض الحلقة الأولى من برنامج "مدفع رمضان"

أحمد العوضي يعلن زواجه بعد رمضان ويكشف مشكلته مع بيومي فؤاد

ظهور أبو تريكة ووالدة عبد الوهاب، لقطات من إعلان ستاد الأهلي الجديد

فلكيا..موعد عيد الفطر المبارك 2025

منوعات

المزيد

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

يمني ينهي حياته بسبب تحطيم والده هاتفه المحمول

لكمات بالأيدي وركلات بالأرجل، مقاطع ساخرة للمشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

تزايد جرائم العنف في محطات القطارات خلال 2024 بألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

الحلقة الثانية من شهادة معاملة أطفال، محمد هنيدي يفيق من الغيبوبة.. وزوجته تتزوج عدوه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، السيدة خديجة.. أفضل نساء أهل الجنة

خالد الجندي: لا تدعو بقول "ربنا يخليك" لهذا السبب (فيديو)

ما السر الذي يكون به الكون صالحا؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية