الجمعة 28 فبراير 2025
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محافظات

رفع 1100 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة بالمنصورة

حملات نظافة بالدقهلية،
حملات نظافة بالدقهلية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، أعمال تنفيذ حملة النظافة المكبرة بمركز المنصورة، وأوضح أنه تم خلال ثلاثة أيام رفع 1100 طن مخلفات بلدية وتراكمات، وفقا لخطة العمل في رفع تجمعات وتراكمات القمامة بالمراكز، ومنظومة عمل النظافة اليومية بنطاق المحافظة

رفع 1100 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة بالمنصورة
رفع 1100 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة بالمنصورة
رفع 1100 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة بالمنصورة
رفع 1100 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة بالمنصورة
رفع 1100 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة بالمنصورة
رفع 1100 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة بالمنصورة
رفع 1100 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة بالمنصورة
رفع 1100 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة بالمنصورة

 

 

جمع ونقل المخلفات بمركز المنصورة

وأشار محافظ الدقهلية أن هذه الأعمال تأتي إلى جانب وجود شركات النظافة التي تقوم بجمع ونقل المخلفات بمركز المنصورة، مشيرا إلى أن أعمال حملات رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية، تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

من جانبه أوضح اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالاشراف على أعمال النظافة ورفع الكفاءة بمركز المنصورة، فإن الحملة مستمرة على مدار ثلاثة أيام برفع تجمعات وتراكمات القمامة على مستوى مركز المنصورة.

ومن جهته، أشار محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن الحملة مستمرة لحين رفع جميع تجمعات وتراكمات القمامة على مستوى مركز المنصورة، بمتابعة نواب رئيس مركز ومدينة المنصورة، ورؤساء الوحدات المحلية، وقامت اليوم برفع تجمعات وتراكمات قمامة، من قري أويش الحجر، وتلبانة، وبداوي، وسلامون القماش، وميت مزاح، وكوم الدربي، وشها، ومنية محلة دمنه، وبرق العز، وطناح، ومنيه سندوب.

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