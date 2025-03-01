محافظ الدقهلية يتابع أعمال إزالة تعديات على أملاك الدولة بالمطرية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تنفيذ أعمال إزالة 3 حالات بناء مخالفة بمدينة المطرية، على مساحة أكثر من 1000متر، عبارة عن سور بالطوب الأبيض، والطوب الأحمر، بالجسر الواقي، ومنطقة الجباسات، وأكد أنه أصدر توجيهاته بالتصدي لأي حالات بناء مخالفة في المهد، والإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور، لأي مخالفة أو تعدي بالبناء.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال تنفيذ إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة أكثر من 1000 متر بالمطرية

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بعدم الإكتفاء بتحرير المحاضر، وشدد على أهمية الجاهزية من قبل جميع الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري، لأية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة أو أي محاولات للبناء بالمخالفة، للقوانين المنظمة.

استصدار قرار الإزالة للحالات

من جانبه أكد المحاسب نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة المطرية، أنه قام وفريقه المعاون بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، باستصدار قرار الإزالة للحالات، بدأ التنفيذ على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه البناء المخالف، وأوضح أنه عبارة عن سور بالطوب الأبيض، عبارة عن دوار على مساحة 1000متر تقريبا، بالجسر الواقي، وإزالة مخالفة عبارة عن حوائط بالطوب الأحمر على مساحة 120متر، وأعمدة خرسانية على مساحة 85 متر بمنطقة الجباسات، دون الترخيص وأخذ الموافقات الإدارية اللازمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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