صحيفة بريطانية: زيلينسكي يلتقي الملك تشارلز غدا الأحد

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلتقي مع الملك البريطاني تشارلز في منزله في ساندرينجهام بشرق إنجلترا يوم الأحد.

ووصل زيلينسكي إلى بريطانيا اليوم السبت للقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وحضور قمة أوروبية موسعة غدا الأحد.

وكان أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يجد وسيلة لاستعادة علاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد المشادة التي وقعت أمس الجمعة، خلال اجتماع في البيت الأبيض.

وأضاف روته لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، اليوم السبت، تعليقا على اتصال هاتفي أجراه مع زيلينسكي أمس "من المهم أن يجد الرئيس زيلينسكي سبيلًا لاستعادة علاقته مع الرئيس الأمريكي وفريق القيادة الأمريكية العليا".

ووصف اللقاء في البيت الأبيض بأنه "مؤسف".

كان الاجتماع بين زيلينسكي مع ترامب قد انتهى على نحو كارثي أمس الجمعة بعد مشادة لفظية غير عادية بين الزعيمين أمام وسائل الإعلام العالمية في البيت الأبيض بشأن الحرب على روسيا.

كانت زيارة زيلينسكي لواشنطن تستهدف إقناع الولايات المتحدة بعدم الوقوف إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أمر بغزو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات.

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