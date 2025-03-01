طريقة مهينة وموقف يكسف، ساويرس يرد على بكاء أمريكي بسبب إهانة ترامب لـ زيلينسكي

علق رجل الأعمال، مهندس نجيب ساويرس، على بكاء أحد الأمريكان على إهانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس أوكرانيا زيلنسكي، أمس الجمعة، وطرده من البيت الأبيض بعد مشادة وقعت بينهما.

أمريكي يبكي لإهانة زيلينسكي وساويرس يرد

وأكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن زيلينسكي تمت إساءة معاملته وعدم احترامه في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض بطريقة مهينة للغاية، واصفًا الإهانة التي تعرض لها رئيس أوكرانيا بأنها كانت غير مسبوقة، وخاصة أنها حدثت أمام الصحافة.

وفي تعليقه على بكاء أمريكي لأنه شعر أن زيلينسكي تعرض لمعاملة سيئة، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس: "بالتأكيد تم إساءة معاملته وعدم احترامه بطريقة مهينة للغاية.. لقاء غير مسبوق على هذا المستوى أمام الصحافة!"



كما أكد نجيب ساويرس أن رئيس أوكرنيا زيلنسكي تعرض لـ "فضيحة على مستوى غير مسبوق وخناقة امام الصحفيين وتراشق تخطى حدود الأدب والأصول بين ترامب وزيلينسكي... موقف يكسف".

كما علق نجيب ساويرس على حديث الرئيس الفرنسي السابق هولاند، الذي قال: "يعكس ما سمعته من الكثير من الزعماء الأوروبيين: "حتى لو ظل الشعب الأمريكي صديقًا لنا، فإن إدارة ترامب نفسها لم تعد حليفة لنا"، قائلًا: "بالطبع".

مشادة كلامية بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض

الجدير بالذكر أنه قد وقعت مشادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، في مؤتمر صحفي عُقد داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض الأمريكي، وعلى إثرها تم طرد رئيس أوكرانيا.

Man films himself crying because he feels Zelensky was mistreated pic.twitter.com/IQ4hD3Z2d7 — TaraBull (@TaraBull808) March 1, 2025

في البداية قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن "الطريق إلى السلام هو الانخراط في الدبلوماسية، لقد جربنا طريق بايدن، من خلال التباهي والتظاهر بأن كلمات رئيس أمريكا أكثر أهمية من أفعاله".

ورد زيلينسكي "وقعت مع بوتين اتفاقية وقف إطلاق النار إلى جانب ماكرون وميركل. أخبرني الجميع أنه لن يذهب أبدًا لحرب، ولكن بعد كل ذلك، قتل شعبنا، أي نوع من الدبلوماسية تتحدث عنه، جي دي؟ ماذا تقصد؟"

وقال فانس: "أنا أتحدث عن نوع الدبلوماسية التي ستنهي تدمير بلدك.. السيد الرئيس أعتقد أنه من عدم الاحترام منك أن تأتي إلى المكتب البيضاوي وتحاول التقاضي في هذا الأمر أمام وسائل الإعلام الأمريكية، يجب أن تشكروا الرئيس على محاولته إنهاء هذا الصراع، لديكم مشاكل".

وقال زيلينسكي: "هل سبق لك أن زرت أوكرانيا لترى المشاكل التي نواجهها؟ تعال مرة واحدة"

ورد فانس: "لقد رأيت القصص، وأعلم أن ما يحدث هو أنك تجلب الناس في جولة دعائية، هل تعتقد أنه من الاحترام أن تأتي إلى المكتب البيضاوي وتهاجم الإدارة التي تحاول منع تدمير بلدك؟"

وعلق زيلينسكي: "أولًا وقبل كل شيء، خلال الحرب، كان الجميع يعاني من مشاكل، حتى أنت. لكن لديك محيط جميل ولا تشعر بالمشاكل الآن. لكنك ستشعر بها في المستقبل.

مشادة أمام الصحفيين بين ترامب ونائبه مع وزيلنيسكي

وقال ترامب: "أنت لا تعرف ذلك."

وعلق زيلينسكي: "بارك الله فيك، لن تخوض حربًا"

ليرد ترامب: "لا تخبرنا بما سنشعر به. نحن نحاول حل مشكلة."

وقال زيلينسكي: "لن أفعل. أنا أجيب على السؤال الذي..."

ترامب يوبخ زيلينسكي، فيتو



وتابع ترامب "أنت لست في وضع يسمح لك بإملاء ما سنشعر به. سنشعر بتحسن كبير."

ليرد زيلينسكي "ستشعر بالتأثير..."

وهنا قال ترامب: "سنشعر بتحسن كبير وقوة كبيرة. أنت، الآن، لست في وضع جيد للغاية. لقد سمحت لنفسك بأن تكون في وضع سيئ للغاية. ليس لديك الأوراق معنا الآن... أنت تخاطر بحياة الملايين من الناس. أنت تخاطر بالحرب العالمية الثالثة. وما تفعله غير محترم للغاية تجاه هذا البلد الذي دعمك أكثر مما يقول الكثير من الناس أنهم يجب أن يفعلوا."

وقال فانس: "هل قلت شكرًا مرة واحدة؟"

وأجاب زيلينسكي "مرات عديدة."

وقال فانس: "لا، في هذا الاجتماع بأكمله، هل قلت شكرًا؟ لقد ذهبت إلى بنسلفانيا وقمت بحملة للمعارضة في أكتوبر. قدم بعض كلمات التقدير للولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الذي يحاول إنقاذ بلدك."

ورد زيلينسكي "من فضلك، هل تعتقد أنه إذا تحدثت بصوت عالٍ جدًا..."

وقال ترامب: "إنه لا يتحدث بصوت عالٍ. بلدك في ورطة كبيرة."

وعلق زيلينسكي "أعلم. هل يمكنني أن أسأل..."

ورد ترامب "لا، لا، لقد تحدثت كثيرًا. بلدك في ورطة كبيرة."

وقال زيلينسكي: "أعلم."

ليرد ترامب "إنك لن تفوز في هذه الانتخابات، ولكن لديك فرصة كبيرة للغاية للخروج منها بسلام بفضلنا."

ترامب يطرد زيلينسكي

وعلق زيلينسكي "السيد الرئيس، نحن نبقى أقوياء في بلدنا. منذ بداية الحرب كنا وحدنا ونحن ممتنون. لقد قلت شكرا لكم."

مشادة بين الرئيس الأمريكي ترامب وزيلينسكي، فيتو



وقال ترامب: "لقد قدمنا لكم، 350 مليار دولار. لقد قدمنا لكم معدات عسكرية. رجالكم شجعان لكنهم استخدموا معداتنا العسكرية. إذا لم يكن لديكم معداتنا العسكرية، لكانت هذه الحرب قد انتهت في غضون أسبوعين."

وأنهى ترامب حديثه قائلًا: "لكن إما أن تتوصلوا إلى اتفاق، أو نخرج. وإذا خرجنا، فسوف تقاتلون لكن لا أعتقد أن الأمر سيكون لطيفًا، لا تملكون الأوراق. لكن بمجرد توقيعنا على هذا الاتفاق، ستكونون في وضع أفضل بكثير. لكنكم لا تتصرفون على الإطلاق وكأنكم شاكرون، وهذا ليس بالأمر الجيد…أعتقد أننا شاهدنا ما يكفي، أعتقد أن هذا كان عرض تلفزيوني رائع"

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