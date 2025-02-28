الجمعة 28 فبراير 2025
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صحة ومرأة

كيفية تجنب زيادة الوزن في شهر رمضان

طرق الحفاظ على الوزن
طرق الحفاظ على الوزن في رمضان، فيتو

على الرغم من أن شهر رمضان هو شهر الصيام والروحانية، إلا أن العديد من الأشخاص يجدون أنفسهم يكتسبون وزنًا زائدًا خلاله، وهذه المفارقة تحدث بسبب التغيرات في نمط الأكل والنوم، بالإضافة إلى الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية خلال وجبتي الإفطار والسحور.

فوائد صحية للصيام

قبل الخوض في تحديات الوزن، من المهم تسليط الضوء على الفوائد الصحية العديدة للصيام، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، والتي تشمل:

خفض الكوليسترول الضار: أظهرت الدراسات أن الصيام المتقطع، مثل صيام رمضان، يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين وظائف المخ: يساعد الصيام على تعزيز نمو الخلايا العصبية، مما يحسن من وظائف الدماغ والتركيز.

مقاومة الأنسولين: يحسن الصيام من حساسية الجسم للأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تحسين النوم: يساعد الصيام على تحسين جودة النوم وتقليل اضطراباته

تعزيز المناعة: يساهم الصيام في تجديد الخلايا وتعزيز جهاز المناعة.

زيادة الوزن في رمضان

يواجه الناس العديد من التحديات مع وزنهم خلال الشهر الكريم، بسبب العادات السيئة التي يقوم بها معظمنا، وتكون كالآتي: 

الإفراط في تناول الطعام: بعد ساعات طويلة من الصيام، يميل الكثيرون إلى الإفراط في تناول الطعام خلال وجبة الإفطار، مما يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية المستهلكة.

قلة النشاط البدني: قد يؤدي الصيام إلى الشعور بالتعب والإرهاق، مما يقلل من الرغبة في ممارسة الرياضة.

تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية: يكثر تناول الحلويات والمشروبات السكرية خلال شهر رمضان، مما يزيد من استهلاك السعرات الحرارية.

نصائح للحفاظ على الوزن خلال رمضان

المشي بعد الإفطار: يساعد المشي على حرق السعرات الحرارية وتحسين عملية الهضم.

الاعتدال في تناول الطعام: تجنب الإفراط في تناول الطعام، واختر الأطعمة الصحية والمغذية.

ممارسة الرياضة بانتظام: مارس التمارين الرياضية الخفيفة بعد الإفطار أو قبل السحور.

الاستعداد لرمضان: ابدأ في ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية قبل رمضان لتهيئة جسمك.

اختيار رياضة محببة: مارس رياضة تستمتع بها للحفاظ على الحماس والالتزام.

تناول نظام غذائي متوازن: ركز على تناول الفواكه والخضروات والبروتينات والألياف.

الحد من السكريات: قلل من تناول الحلويات والمشروبات السكرية.

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

تناول وجبة سحور صحية وغنية بالألياف.

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