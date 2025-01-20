أطعمة ومشروبات تخلص من الانتفاخ وتعزز صحة الجهاز الهضمي

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الانتفاخ، التي تسبب شعورًا بعدم الراحة وتؤثر في الاستمتاع بالحياة، وممارسة الأنشطة اليومية.



وقد يكون الانتفاخ ناتجًا عن تناول أطعمة معينة، أو نتيجة اضطرابات في الجهاز الهضمي، أو حتى عادات غذائية غير صحية.

وللتخلص من هذا الشعور المزعج، يمكن الاعتماد على أطعمة ومشروبات طبيعية تمتلك خصائص تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الغازات والانتفاخ.



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الانتفاخ من مشاكل الجهاز الهضمي، التي يواجهها الكثيرين، ولكن يمكن السيطرة عليها بسهولة من خلال اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على أطعمة طبيعية تُساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، أبرز هذه الأطعمة والمشروبات وكيفية دمجها في النظام الغذائي.



الانتفاخ



أسباب الانتفاخ

قبل التعرف على الأطعمة والمشروبات المفيدة، من المهم فهم أسباب الانتفاخ لتجنب العادات أو الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقمه. تشمل الأسباب الشائعة للانتفاخ ما يلي:

تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات: مثل المأكولات السريعة والمشروبات الغازية.

الأكل بسرعة: مما يؤدي إلى دخول كميات كبيرة من الهواء إلى المعدة.

حساسية الطعام: مثل عدم تحمل اللاكتوز أو الجلوتين.

الإمساك أو اضطرابات الجهاز الهضمي: مثل متلازمة القولون العصبي.

قلة النشاط البدني: مما يعيق حركة الأمعاء الطبيعية.

أطعمة ومشروبات تساعد على التخلص من الانتفاخ

مشروبات تقضي على الانتفاخ

1. الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من أقوى المكونات الطبيعية التي تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي. يحتوي على مركب الجينجيرول الذي يساهم في تقليل التهابات الأمعاء وطرد الغازات. يمكن شرب شاي الزنجبيل بعد الوجبات لتخفيف الانتفاخ.

2. البابايا

تحتوي البابايا على إنزيم طبيعي يُسمى الباباين يساعد في تحسين هضم البروتينات. كما تعمل هذه الفاكهة على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الغازات. يمكن تناولها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى السلطات.

3. النعناع

يُعرف النعناع بخصائصه المهدئة للمعدة، حيث يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتخفيف التقلصات. يمكن شرب شاي النعناع أو مضغ أوراقه الطازجة للحصول على فوائده.

4. الخيار

يتميز الخيار بمحتواه العالي من الماء ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل احتباس السوائل في الجسم، مما يساهم في تقليل الانتفاخ. يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات.

5. الشوفان

الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، أحد الأسباب الرئيسية للانتفاخ. تناول وجبة من الشوفان في الإفطار يمكن أن يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

6. اليانسون

يُستخدم اليانسون منذ القدم كعلاج طبيعي للمشاكل الهضمية. يحتوي على مركبات طبيعية تساعد على التخلص من الغازات وتهدئة تقلصات الأمعاء. يُمكن شرب شاي اليانسون بعد الوجبات للاستفادة من خصائصه المهدئة.

7. الموز

الموز غني بالبوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تنظيم مستويات الصوديوم في الجسم، وبالتالي يقلل من احتباس السوائل والانتفاخ. كما يحتوي على ألياف تعزز الهضم.

8. الكرفس

يُعتبر الكرفس مدرًا طبيعيًا للبول، مما يساعد على التخلص من السوائل الزائدة والغازات. يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى العصائر الخضراء.

9. اللبن الزبادي

الزبادي يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تعزز صحة الأمعاء وتساعد على تقليل الانتفاخ. يُفضل تناول الزبادي الطبيعي غير المحلى للحصول على الفوائد الكاملة.

10. الشمر

بذور الشمر تحتوي على زيوت طيارة تعمل على تهدئة العضلات المعوية والتخلص من الغازات. يُمكن مضغ البذور أو تحضير شاي الشمر للحصول على فوائده.

11. الهيل (الحبهان)

الهيل معروف بقدرته على تعزيز الهضم وتقليل الغازات. يمكن إضافته إلى الشاي أو القهوة، أو تناوله كمكمل غذائي.

12. الأفوكادو

الأفوكادو مصدر غني بالألياف والبوتاسيوم، مما يساعد على تقليل احتباس السوائل وتعزيز صحة الجهاز الهضمي. يمكن إضافته إلى السلطات أو تناوله كوجبة خفيفة.

نصائح لتجنب الانتفاخ

إلى جانب تناول الأطعمة والمشروبات السابقة، يمكن اتباع النصائح التالية لتجنب الانتفاخ:

مضغ الطعام ببطء: لتقليل دخول الهواء إلى المعدة.

تقليل الأطعمة المسببة للغازات: مثل البقوليات والكرنب.

شرب الماء بانتظام: لتحسين عملية الهضم.

ممارسة الرياضة: مثل المشي بعد تناول الطعام لتعزيز حركة الأمعاء.

تجنب المشروبات الغازية: لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الغازات التي تؤدي إلى الانتفاخ.

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