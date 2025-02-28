6 نصائح من معهد التغذية لمرضى الضغط في رمضان

وجه المعهد القومي للتغذية نصائح لمرضى الضغط في شهر رمضان المبارك لصيام آمن دون مشكلات صحية:

وتضمنت نصائح معهد التغذية لمرضى الضغط النظام الغذائي وتعليمات تناول الأدوية:

١-مراجعة الطبيب المختص قبل الصيام لتحديد موعد تناول دواء الضغط

٢-تجنب استخدام الملح على الطعام والمخللات والأملاح

٣-تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي والقهوة

٤-مشروب الكركديه والدوم قد يفيد مرضى الضغط المرتفع

٥-الاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة الطازجة

٦-تقليل تناول الأطعمة المقلية والمصنعة

كيفية الحفاظ على الوزن الصحي والوقاية من السمنة

قدمت الدكتورة سحر خيري عميد المعهد القومي للتغذية، بوزارة الصحة من خلال عدسة “فيتو” عدة نصائح للمصريين في رمضان للحفاظ على الوزن الصحي والوقاية من السمنة.

الحلويات السبب الرئيسي لزيادة الوزن في رمضان

قالت عميد معهد التغذية إن أهم خطوة يجب اتباعها هي التقليل من الحلويات في شهر رمضان لأن الحلويات والسكريات يكون لها تأثير سلبي على صحة الجسم إذا تم الإفراط فيها، ويمكن الاكتفاء بقطعة صغيرة في الأسبوع الواحد وليس بشكل يومي كما يفعل البعض.

وتابعت أنه يمكن استبدال الحلوى بالفواكه، فمن المهم الإكثار من الفاكهة والخضار، وإضافتها كوجبات خفيفة بين الإفطار والسحور للحرص على حصول الجسم على الفيتامينات التي يحتاجها والألياف حتى لا يصاب بالإمساك إثر الصيام، كما يحدث مع العديد من الناس في الأيام الأولى من شهر رمضان.

تدريج الإفطار يساعد على الشعور بالشبع وعدم الإفراط

وأكدت أن بدء الإفطار بشراهة قد يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم والتخمة، لذلك يجب بدء الإفطار بالتدريج، أولًا تناول التمر بعد الأذان ثم صلاة المغرب، وثانيًا تناول الوجبة بالتدريج كذلك الشوربة ثم السلطة ثم الطبق الرئيسي، والذي يساعد الشخص على الشعور بالشبع وعدم الإفراط في تناول الطعام.

وأضافت عميد معهد التغذية أنه يجب تأخير السحور بقدر الإمكان، وذلك حتى يتمكن الفرد من قضاء أطول فترة من الصيام بدون الشعور بالجوع، كما من المهم الحرص على شرب الماء بين الإفطار والسحور وليس مرة واحدة قبل أذان الفجر، مشددة على أهمية ممارسة الرياضة البسيطة مع الصيام للحفاظ على الوزن الصحي.

وحذرت من العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام، مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطى الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر على الهضم وامتصاص الطعام.

2- اعتاد المصريون على تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندى، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.



3- شرب الكركدية بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.



4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر على الهضم ويؤدي للشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.



5- تحمير الأطعمة سواء الدواجن أو اللحوم واستخدام السمن البلدي بكثرة وهو خطر على مرضى زيادة دهون الدم والكوليسترول ويعرض كبار السن للخطر أو مرضى تصلب الشرايين.



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