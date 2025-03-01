مسلسلات رمضان 2025، اختلاف واحد بين صابر المداح الحقيقي والجان

خرج جمهور السوشيال منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل المداح الجزء الخامس الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال بإظهار الفرق بين شخصية صابر المداح وشخصية الجان التي يقدمها ضمن أحداث العمل.

وتم نشر صورتين لصابر المداح، والشخصية الحقيقة احتوت ذقنه على خصلة شعر بيضاء يينما شخصية الجان ظهرت بلحية سمراء كاملة.

وتبث حلقات المداح 5 يوميا تمام الساعة الثامنة مساء عبر مجموعة قنوات “mbc مصر”، ومنصة “شاهد”.

وكان الفنان حمادة هلال قد طرح أغنية مسلسل المداح أسطورة العهد “على الله” على صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وأغنية على الله من كلمات هادي أبو اليزيد وألحان مصطفى شكري وتوزيع شيندي وخليل.

مسلسل المداح 5

ويقدم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح أغنيتين أولهما ستكون في الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالي في الصعيد، ويتعاون هلال في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء الجدد.

وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح محاولة قتل صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال من قبل أحد الدجالين.

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم منهم: خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وعرضت منصة شاهد الرقمية أولى حلقات الموسم الخامس من المسلسل الرمضاني «المداح»، والذي يأتي فى موسمه الجديد تحت اسم المداح أسطورة العهد وشهدت أحداث الحلقة الأولى عودة صابر المداح من الموت عقب أن قام الشيطان قزح بقتله في أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع من المداح.

المداح 5 الحلقة 1

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من الجزء الخامس والجديد من المداح بعودة الروح لصابر المداح «حمادة هلال» ليحيا من جديد ويكون فى انتظاره الأرواح الطيبة وعلى رأسهم؛ النجمة يسرا اللوزي «تاج»، ليبدأ المداح فى مواجهة الشياطين والأرواح الشريرة من جديد وعلى رأسهم؛ ست الحسن بنت الشيطان التي تجسد دورها النجمة غادة عادل.

وتبدأ أول معركة بين المداح وبنت الشيطان في أن ينقذ شخصا من وسوستها له بأمره بقتل روح ليحاول المداح أن ينقذ حمزة من قتل صديقه.

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