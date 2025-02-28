مسلسلات رمضان 2025، أول ظهور لـ أحمد السقا بالمستشفى بعد إصابته أثناء تصوير العتاولة 2

مسلسلات رمضان 2025 ، تعرض الفنان أحمد السقا للإصابة أثناء تصوير مسلسل العتاولة 2، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025 على شاشة MBC مصر.

إصابة أحمد السقا

وحرصت زينة على زيارة أحمد السقا في المستشفى، وذلك بعد إصابته في تصوير مسلسل العتاولة 2، حيث نشرت صورة برفقته عبر “إنستجرام” وعلقت قائلة:" ألف سلامة عليك يا غالي".

وتعرض الفنان أحمد السقا للإصابة أثناء تصوير بعض مشاهد الأكشن، ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة 2”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان 2025.

وكشف مصدر من داخل المسلسل أن الفنان أحمد السقا تعرض لإصابة في وجهه أثناء تصوير مشهد أكشن يجمعه بالفنان طارق لطفي وباسم سمرة وبعض النجوم الآخرين.

وأضاف المصدر أن السقا غادر مكان التصوير لتلقي العلاج، كما أوقف المخرج أحمد خالد موسى التصوير لبعض الوقت للاطمئنان على حالته الصحية، واستكمل بعدها تصوير بعض المشاهد الخارجية، خاصة أن هناك مشاهد كثيرة لابد من تصويرها خلال الأيام القليلة القادمة

أبطال مسلسل العتاولة 2

مسلسل «العتاولة 2» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، أحمد كشك، هدى الإتربي، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، وآخرين، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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