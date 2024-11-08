الجمعة 08 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

ثراء جبيل تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل "ضل حيطة" لهذا السبب

ثراء جبيل
ثراء جبيل

اعتذرت الفنانة ثراء جبيل عن عدم المشاركة في مسلسل ضل حيطة مع الفنانة ياسمين صبري بسبب انشغالها في مسلسل العتاولة 2، مؤكدة أن العمل يحتاج لتركيز كبير، وخاصة أنها تقدم إحدى الشخصيات الرئيسية في العمل.

 


وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها الجديد ضل حيطة الذي من المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

 

 

 

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها، وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى إلى تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

وكان قد قرر القائمون علي مسلسل الأميرة تغيير اسمه ليصبح ظل حيطه، وبدأت ياسمين صبري تصوير أول مشاهد  العمل منذ أيام.

 

وكانت المشاهد الأولى لها داخل منزلها ضمن أحداث العمل، ولم يظهر معها أحد من أبطال العمل.

تفاصيل مسلسل ضل حيطة 

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

وتستعد ياسمين صبري لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية "المشروع"ويجمعها الفيلم بالفنان كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي؛ حيث ينطلق  تصوير العمل منتصف سبتمبر الجاري.

شاركت ياسمين صبري في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “رحيل” تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك فيه كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين.

 

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