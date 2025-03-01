٣ مواجهات نارية بانتظار الأهلي في رمضان، الأحمر يفتتح مبارياته بالشهر الكريم أمام طلائع الجيش، هكذا يكافئ كولر اللاعبين استعداد للقاء، وغياب سبع نجوم عن الفريق

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لخوض العديد من المواجهات النارية خلال شهر رمضان.

ويستهل الأهلي مبارياته، خلال هذا الشهر الكريم، يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس أمام طلائع الجيش، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

مواجهات نارية للنادي الأهلي في رمضان

و يستعد النادي الأهلي لخوض 3 مباريات مهمة خلال شهر رمضان الكريم، حيث يخوض الأحمر 3 مباريات قوية فى الدوري وأيضا كأس الرابطة.

ويلتقي الأهلي، في أولي مبارياته خلال هذا الشهر الكريم، أمام طلائع الجيش، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وستكون المباراة الثانية للفارس الأحمر خلال هذا الشهر الكريم، يوم 18 مارس المقبل في تمام التاسعة مساءً، أمام إنبى ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية، والتى كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلى فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وستكون المباراة الثالثة للفارس الأحمر خلال هذا الشهر الكريم يوم 22 مارس المقبل أمام طلائع الجيش أيضًا، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

كولر يكافئ لاعبي الأهلي استعداد لمواجهة طلائع الجيش

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، حيث يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الأحد استعدادا لمباراة طلائع الجيش الأربعاء القادم.

وجاء قرار كولر من أجل أراحة اللاعبين عقب الفوزعلي حرس الحدود، بهدف نظيف، في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث خاض الفريق مران واحد بعدها ليقرر السويسري منح لاعبيه راحة ضمن خطة الاعداد الموضوعه للمباراة.

الأهلي يفقد جهود 7 من نجومه أمام طلائع الجيش بالدوري

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود سبعة من لاعبيه خلال مباراته أمام طلائع الجيش المقرر لها ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي أمام طلائع الجيش كل من؛ طاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة ويحيى عطية الله وكريم فؤاد ورضا سليم.

كولر يستعين بمقاطع الفيديو لدراسة طلائع الجيش

وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دراسة فريق طلائع الجيش؛ استعدادا للمواجهة المقرر أن تجمع الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

كولر مدرب الأهلي استعان بمقاطع فيديو لمباريات فريق طلائع الجيش في الدوري لدراسته، والوقوف علي نقاط القوة والضعف لديه.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.