كولر يكافئ لاعبي الأهلي قبل رمضان

قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، حيث يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الأحد استعدادا لمباراة طلائع الجيش الأربعاء القادم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا من حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يستعد النادي الأهلي لخوض 3 مباريات مهمة خلال شهر رمضان الكريم، حيث يخوض الأحمر 3 مباريات قوية فى الدوري وأيضا كأس الرابطة.

ويستهل الأهلي مبارياته، خلال هذا الشهر الكريم، يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس أمام طلائع الجيش، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وستكون المباراة الثانية للفارس الأحمر خلال هذا الشهر الكريم، يوم 18 مارس المقبل في تمام التاسعة مساءً، أمام إنبى ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية، والتى كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلى فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وستكون المباراة الثالثة للفارس الأحمر خلال هذا الشهر الكريم يوم 22 مارس المقبل أمام طلائع الجيش أيضًا، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.