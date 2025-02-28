الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

أخبار الأهلي، كولر يكافئ لاعبيه وجدول الاحمر فى ليالي رمضان

كولر
كولر

الدوري المصري، تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، التي ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية. 

 

قرر مارسيل كولر المدير الفني للاهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة حيث يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الاحد استعدادا لمباراة طلائع الجيش الاربعاء القادم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا من حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 يستعد النادي الأهلي لخوض 3 مباريات مهمة خلال شهر رمضان الكريم، حيث يخوض الأحمر 3 مباريات قوية فى الدوري وأيضا كأس الرابطة.

ويستهل الأهلي مبارياته، خلال هذا الشهر الكريم، يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس أمام طلائع الجيش، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وستكون المباراة الثانية للفارس الأحمر خلال هذا الشهر الكريم، يوم 18 مارس المقبل في تمام التاسعة مساءً، أمام إنبى ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية، والتى كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلى فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

 

وستكون المباراة الثالثة للفارس الأحمر خلال هذا الشهر الكريم يوم 22 مارس المقبل أمام طلائع الجيش أيضًا، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

 

 

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